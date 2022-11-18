https://ria.ru/20221118/kobyakov-1831917768.html

Олег Кобяков: предложение России по разблокировке экспорта услышано ООН

Олег Кобяков: предложение России по разблокировке экспорта услышано ООН - РИА Новости, 18.11.2022

Олег Кобяков: предложение России по разблокировке экспорта услышано ООН

Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал, каким... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:00

2022-11-18T10:00

2022-11-18T10:00

интервью

россия

украина

фао

оон

всемирный банк

антониу гутерреш

мартин гриффитс

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Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал, каким странам может оказать помощь безвозмездная передача Москвой 500 тысяч тонн зерна, услышаны ли требования России о снятии ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений, и объяснил, почему ООН не сможет пока добиться ликвидации голода к 2030 году.– Олег Юльевич, сегодня не стихают спекуляции вокруг темы продовольственной безопасности, изменились ли как-то ваши оценки по поводу того, что кризис в этой сфере начался до нынешнего конфликта на Украине? Когда может быть достигнут прогресс в урегулировании продовольственной проблемы?– Действительно, продовольственный кризис возник не вчера. Его острые проявления ощущались на всей планете еще до начала специальной военной операции на Украине. В 2021 году от хронического голода в мире пострадало 828 миллионов человек – это на 46 миллионов больше, чем годом ранее и почти на 150 миллионов больше, чем в ''доковидном'' 2019 году, который мы выдаем за точку отсчета.Обострение ситуации с продовольственной безопасностью на планете связано как с последствиями ковидной эпидемии, так и с конфликтом на Украине, другими вооруженными конфликтами, финансовым и энергетическим кризисами, а также засухой, которая в этом сезоне поразила ряд ведущих стран-производителей продовольствия. Нужно учитывать эту многофакторность. Поэтому сейчас обозначить сроки достижения такой сверхзадачи как преодоление всемирного продовольственного кризиса едва ли кто-то возьмется. Наверное, это не существенно, важнее начинать действовать совместно и национальным правительствам, и международной организации уже сегодня, чтобы заложить основы для укрепления продовольственных систем, повысить их устойчивость, чтобы выйти из кризисного ''виража''.– Согласно последним разработанным ФАО сценариям, конфликт на Украине может привести к тому, что к 2023 году в условиях хронического недоедания станет жить еще 18,8 миллиона человек. В связи с этим, разрабатывает ли ФАО программу по решению проблемы голода? Если да, то какие меры будут реализованы?– ФАО с помощью методов экономического анализа рассматривает целый ряд менее благоприятных, более благоприятных, критических сценариев, там есть разные цифры: от 12 миллионов до почти 40 миллионов человек. Помимо этого, не снижается воздействие других негативных факторов. Общая тенденция в эти годы такова, что даже до 2020 года, до начала пандемии, когда не ощущались в той степени кризисные явления, зона голода ежегодно расширялась приблизительно на 10 миллионов человек, и с 2013 по 2019 годы она выросла на 60 миллионов человек.Позиция ФАО сводится к тому, что крайне важно обеспечить бесперебойность поставок на мировой рынок продовольствия, удобрений, энергоносителей, семян и посадочного материала. ФАО – рыночная организация. Мы все годы своего существования выступаем за транспарентность рынка, за его предсказуемость, за отказ от всякого рода ограничительных мер, будь то эмбарго, квоты, санкции, контрсанкции, тарифные неподъемные барьеры. Мы убеждены, что условия нормального функционирования рынка будут оказывать благоприятное воздействие как на сферы производства, так и на сферу потребления.В качестве конкретной меры в этом году ФАО предложила странам-донорам, "Большой семерке", "Большой двадцатке", международным финансовым учреждениям, системе Всемирного банка создать глобальный механизм финансирования импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья (FIFF). Такой фонд будет создан в соответствии с правилами Всемирного банка и Всемирного валютного фонда. Он (фонд – ред.) позволит частично снять чрезмерную нагрузку на бюджеты государств, которые полностью зависят от закупок на мировых рынках, которые относятся по классификации ООН к странам с низкими доходами и доходами ниже среднего уровня. Например, среди ближайших к России дружественных государств к этой категории относятся Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.– Россия готова бесплатно поставить 500 тысяч тонн зерна. Почему никто не содействует разблокировке этой партии продовольствия?– Если говорить о российском продовольствии, то формально оно не является объектом санкций. Однако на практике ограничения, касающиеся денежных переводов, запретов захода российских судов в иностранные порты, возросшая стоимость фрахта и страхования судов, любых судов, преградили российскому зерну дорогу на мировой рынок. Поэтому моментально решить эту проблему, передвинуть продовольственную избыточную гору, которая скопилась в том числе из-за высокого урожая, передвинуть ее в голодающие страны невозможно.В мире производится продовольствия значительно больше, чем в нем есть потребность. Если бы продовольственный избыток в развитых странах справедливо перераспределить, то проблема голода в мире была бы решена. У нас все реализуется через рыночный механизм: кто-то должен заплатить, кто-то должен купить, кто-то переместить и распределить. Продовольственное сырье и пищевые продукты – это разные вещи, ведь пшеницу в чистом виде люди не употребляют. Она нуждается в обработке. Поэтому здесь целый ряд практических вопросов.Но я вас уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе услышано ООН, и эти вопросы сейчас прорабатываются как раз по линии большой ООН, потому что как за зерновую сделку, так и за реализацию меморандума, который Россия подписала с ООН, отвечают лично заместитель секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.– Насколько объемы зерна, которые предлагает Россия, могут содействовать разрешению проблемы голода?– Речь шла о 500 тысяч тонн зерна, которые Россия готова поставить безвозмездно, и 300 тысяч тонн удобрений, которые в силу санкций застряли в портах ряда европейских стран. Такая точечная инъекция, которая позволит, если она дойдет до потребителей, купировать вспышки голода в пострадавших странах – это прежде всего страны Африканского Рога, Афганистан, Йемен, ряд государств в Африке южнее Сахары. Это, конечно, окажет существенную помощь гуманитарным организациям, которые осуществляют сейчас операции по чрезвычайной продовольственной помощи странам, которые в силу конфликтов, засухи, последствий пандемии, неурожая испытывают резкое обострение продовольственной ситуации.– Как вы оцениваете усилия стран и правительств по борьбе с изменениями климата?– Проблема изменения климата – одна из самых острых глобальных проблем, которые стоят перед человечеством. Она весьма многопланова, потому что наряду с негативными последствиями, о которых чаще всего говорят, есть и несомненные положительные последствия. Тут речь идет не о борьбе с изменением климата – нельзя бороться с таким явлением. Нужно учиться к нему приспосабливаться, находить меры по смягчению негативных последствий и эффективному использованию тех выгод, которые ряду стран, допустим, расположенных в более холодных климатических условиях, где сейчас наблюдается потепление, открывают возможность для более интенсивного земледелия.Нашу подопечную сферу, сельское хозяйство, часто обвиняют в том, что именно оно повинно в большей части выбросов парниковых газов. На самом деле, это далеко не так. Более того, почвы, пашни, почвы пастбищных угодий, почвы лесов и водная среда обладают огромным потенциалом поглощения углерода, который можно еще наращивать. Например, применяя почвосберегающее земледелие, предотвращая лесные пожары и занимаясь лесовосстановлением, борясь с эвтрофикацией водоемов. Сокращение энергозатрат в агросекторе, сокращение сельскохозяйственных потерь и порчи продовольствия – огромный ресурс сокращения выбросов и замедление темпов мирового потепления, следовательно, уменьшения числа и масштабов стихийных бедствий.Достаточны ли усилия стран-членов ФАО по сокращению выбросов парниковых газов? Нет, недостаточны, потому что мировое потепление продолжается. Продолжаются связанные с ним негативные явления, поэтому ФАО в частности активно работает сейчас в рамках конференции сторон Парижских соглашений, которая проходит в Шарм-аль-Шейхе. Убежден, что мировой агросектор – не причина, а ключ к решению проблемы изменения климата.– Насколько сейчас проблема изменения климата актуальна на фоне энергетического кризиса?– Энергетический кризис в том измерении, в котором мы часто говорим о нем в последние месяцы (отказ от зеленого перехода, возвращение к твердому сгораемому топливу на ТЭС) не отменяет общей тенденции к необходимости снижения парниковых выбросов от всех сфер человеческой деятельности. Нет единого рецепта, болезнь носит комплексный характер. Нужно подходить комплексно ко всем частям этой проблемы, и ФАО, в части ее касающейся, активно работает над снижением экологического следа от своего производства – это сокращение отходов, использование энергоэффективных источников энергии, рациональное потребление электричества вплоть до того, что каждый офис занимается поиском источников сокращения энергозатрат, и ведение, своего рода, энергетического аудита. Если так каждый из нас будет относиться к проблеме изменения климата, я думаю, что за осязаемое время, за пару десятилетий у нас уже будут реальные положительны результаты.– Как вы оцениваете перспективы достижения целей ФАО в области устойчивого развития, особенно "нулевого голода" к 2030 году?– Собственно говоря, ФАО была создана с задачей по ликвидации голода, и надо сказать, несмотря на то, что за прошедшие почти восемь десятилетий нашей деятельности этого не удалось достичь, успехи достаточно существенные.В 1945 году в мире проживало приблизительно 2,3 миллиарда человек, и из этого числа, с учетом того, что прошла разрушительная в человеческой истории война, в зоне хронического голода было порядка одного миллиарда. В 2017 году население планеты составило 7,5 миллиарда человек, а число голодающих в мире (находилось – ред.) на уровне 680 миллионов, то есть приблизительно каждый девятый человек, а не каждый третий.Конечно, абсолютные успехи очевидны, несмотря на огромный рост народонаселения и негативных явлений, к примеру, острых вооруженных конфликтов, последнего экономического кризиса, стихийных бедствий, которые негативно влияют на сельхозпроизводство. Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов пандемию, которая обострила действие всех негативных двигателей к прогрессу на нашем треке. Эта тенденция пошла вспять. Понятно, что к 2030 году мы, конечно, не сможем добиться нулевого голода.– Какие дополнительные меры можно и нужно предпринять?– Что же нам делать? Расплакаться, распустить ФАО, признать собственную некомпетентность? Нет и еще раз нет. Как раз задача нашей организации – это дать взвешенную оперативную оценку ситуации и предложить меры, которые могут как правительство, так и частный сектор, сфера торговли, производители и потребители принять, чтобы обеспечить наиболее рациональное производство и потребление.Бурные политические события последних месяцев в мире несколько отодвинули то, что происходило в прошлом году, но я хочу напомнить, что в сентябре прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по предложению ФАО созвал Всемирный саммит продовольственных систем, где представители всех стран-членов в течение почти суток заинтересованно, активно и очень конкретно обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы обратить вспять тенденцию роста голода.Ключ кроется в том, что нужно реформировать все агропродовольственные системы, все цепочки, начиная от начального цикла урожая – посева, внедрения удобрений – до ухода за урожаем, его уборки, послеуборочной стадии, где идет обработка продовольственного сырья и это превращается в пищевую продукцию, и наконец, реализацию. Особое внимание здесь уделяю сокращению потерь и порче – это наиболее легкая форма, легкий ключ к значительному облегчению проблемы отсутствия продовольственной безопасности.ФАО стремится способствовать тому, что от нас зависит – помочь человечеству решить проблему голода. Конечно, государство должно выполнять свою социальную функцию, потому что даже в самых богатых странах, в США и Евросоюзе, есть социально незащищенные группы населения, которые испытывают состояние хронического голода, болезней, связанных с ним. У нас есть и другие ипостаси неполноценного питания кроме голода – это недостаток витаминов, микроэлементов, избыточное питание, которое тоже наносит огромный ущерб в человеческом плане сокращению жизни, наносит также экономический ущерб, потому что связь избыточного питания или ожирения с сокращением продолжительности жизни и ростом неинфекционных заболеваний доказана врачами.Семнадцать целей в повестке 2030 определены и взаимосвязаны. Но какие цели все-таки важнее? Если человек нездоров, он не сможет полноценно жить. Если он не получит образование, он не сможет пробиться в более конкурентном рынке труда, получить достойное рабочее место и плату за свой труд, и таким образом, мы не разорвем круг нищеты. В этом заключаются четыре цели. Цель 5 – это гендерное равенство, оно идет рука об руку с этими четырьмя целями.– Как ФАО оценивает отношения с Россией, учитывая, что сейчас очень много спекуляций по этому поводу?– У ФАО с Россией отношения развиваются поступательно и позитивно. Россия стала членом ФАО в 2006 году. Был целый ряд причин, почему Советский Союз будучи государством-основателем ФАО не стал членом этой организации. Тем не менее, пройдя исторический круг, Россия присоединилась к ФАО в 2006 году. В 2010 году было открыто полноформатное представительство Российской Федерации в Риме при ФАО и других международных организациях сельскохозяйственного профиля всемирной продовольственной программы, а также международный фонд сельскохозяйственного развития.В 2015 году было подписано соглашение об учреждении отделения ФАО для связи с Российской Федерацией в Москве, которое мне выпало честь возглавлять. Наш офис – это именно офис по связи, не офис содействия. Мы стремимся способствовать тому, чтобы представители российских компетентных госорганов, министерства сельского хозяйства, Роспотребнадзора и других ведомств принимали участие в работе органов ФАО, участвовали в выработке принципиальных решений, касающихся всех стран-членов, чтобы достижения передовой российской науки в области агросектора стали достоянием всех стран-членов.Мы также способствуем тому, чтобы Россия получала передовой опыт, апробированный в других странах. У нас очень плотные отношения с российской наукой и университетами, мы опираемся на инновации, потому что сельское хозяйство сейчас – наука емких сфер человеческой деятельности. Россия также является донором международного развития и финансировала целый ряд знаковых проектов технического содействия ФАО, в том числе в Сирийской Арабской Республике, Республике Армения, в Киргизстане, Таджикистане, и сейчас прорабатывается ряд проектов по содействию к российскому финансированию. Поэтому мы смотрим с оптимизмом на развитие отношений Россия-ФАО.

https://ria.ru/20221116/zerno-1831901975.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, украина, фао, оон, всемирный банк, антониу гутерреш, мартин гриффитс, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон