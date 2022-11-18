https://ria.ru/20221118/kndr-1832531844.html
КНДР не использует устаревшие ракеты в своих пусках, заявил эксперт
КНДР не использует устаревшие ракеты в своих пусках, заявил эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
КНДР не использует устаревшие ракеты в своих пусках, заявил эксперт
КНДР не использует для пусков устаревшие ракеты, ее большая оборонная промышленность требует проведения десятков испытательных пусков в год, поэтому лишь... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:15
2022-11-18T16:15
2022-11-18T16:15
сеул
желтое море
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. КНДР не использует для пусков устаревшие ракеты, ее большая оборонная промышленность требует проведения десятков испытательных пусков в год, поэтому лишь небольшая часть ракет для ударов по наземным целям имеет признаки старых моделей, рассказал в комментарии РИА Новости известный эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв.Ранее сообщалось, что южнокорейские военные достали из моря обломки ракеты КНДР, которая 2 ноября упала в международных водах, на 26 километров южнее межкорейской Северной разграничительной линии (NLL) на море и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо. После анализа в Сеуле сообщили, что это была ракета советская ракета SA-5, в связи с чем в местных СМИ стали распространяться предположения, что КНДР в своих пусках избавляется от устаревших ракет."В официальных материалах (КНДР – ред.) прямо говорилось о стрельбах систем противовоздушной обороны. SA-5 это старый советский ЗРК С-200. Так ее пуск вполне может быть частью стрельб зенитчиков, которые расходуют старые ракеты со складов. С другой стороны - старые советские зенитные ракеты такого класса могут использоваться для стрельб по баллистической, а не аэродинамической траектории. И использоваться как ложные цели для вражеской ПРО. Благо у С-200 огромная мощная ракета с потрясающей энергетикой, способная при настройке полётной программы изобразить иные ракеты для комплексов ПРО. Особенно с учётом того, что ценность этих ракет как зенитных уже невелика", - подтвердил Хрусталев.КНДР действительно заявила, что 2 ноября частями противовоздушной обороны ВВС КНДР в сторону Японского и Желтого морей были пущены в общей сложности 23 ракеты класса "земля-воздух" для отработки ударов "по воздушным целям на разной высоте и дальности".В то же время эксперт пояснил, что это скорее исключение и только небольшая часть ракет КНДР для ударов по наземным целям имеет признаки старых моделей."Лишь небольшая часть ракет, предназначенных для ударов по наземным целям, имеет признаки старых моделей. У КНДР большая ракетная промышленность, серийно выпускающая несколько моделей ракет и ракетных комплексов. А ракетные силы уже превысили 13 бригад. Чтобы проверять технику, отрабатывать её боевое применение, а также готовить военный персонал и проверять его уровень подготовки и проверять боеспособность формирований ракетных сил - это как раз потребность в десятках пусках в год, учитывая масштаб. Это помимо разных испытаний, связанных с созданием новых ракет. КНДР теперь настоящая большая ракетная держава и потребности соответствующие", - подытожил Хрусталев.
https://ria.ru/20221118/kitay-1832408228.html
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сеул
желтое море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сеул, желтое море, кндр (северная корея), в мире, южная корея
Сеул, Желтое море, КНДР (Северная Корея), В мире, Южная Корея
КНДР не использует устаревшие ракеты в своих пусках, заявил эксперт
Эксперт Хрусталев: КНДР не использует устаревшие ракеты для пусков благодаря большому ВПК
СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. КНДР не использует для пусков устаревшие ракеты, ее большая оборонная промышленность требует проведения десятков испытательных пусков в год, поэтому лишь небольшая часть ракет для ударов по наземным целям имеет признаки старых моделей, рассказал в комментарии РИА Новости известный эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв.
Ранее сообщалось, что южнокорейские военные достали из моря обломки ракеты КНДР, которая 2 ноября упала в международных водах, на 26 километров южнее межкорейской Северной разграничительной линии (NLL) на море и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо. После анализа в Сеуле
сообщили, что это была ракета советская ракета SA-5, в связи с чем в местных СМИ стали распространяться предположения, что КНДР в своих пусках избавляется от устаревших ракет.
"В официальных материалах (КНДР – ред.) прямо говорилось о стрельбах систем противовоздушной обороны. SA-5 это старый советский ЗРК С-200. Так ее пуск вполне может быть частью стрельб зенитчиков, которые расходуют старые ракеты со складов. С другой стороны - старые советские зенитные ракеты такого класса могут использоваться для стрельб по баллистической, а не аэродинамической траектории. И использоваться как ложные цели для вражеской ПРО. Благо у С-200 огромная мощная ракета с потрясающей энергетикой, способная при настройке полётной программы изобразить иные ракеты для комплексов ПРО. Особенно с учётом того, что ценность этих ракет как зенитных уже невелика", - подтвердил Хрусталев.
КНДР действительно заявила, что 2 ноября частями противовоздушной обороны ВВС КНДР в сторону Японского и Желтого морей
были пущены в общей сложности 23 ракеты класса "земля-воздух" для отработки ударов "по воздушным целям на разной высоте и дальности".
В то же время эксперт пояснил, что это скорее исключение и только небольшая часть ракет КНДР для ударов по наземным целям имеет признаки старых моделей.
"Лишь небольшая часть ракет, предназначенных для ударов по наземным целям, имеет признаки старых моделей. У КНДР большая ракетная промышленность, серийно выпускающая несколько моделей ракет и ракетных комплексов. А ракетные силы уже превысили 13 бригад. Чтобы проверять технику, отрабатывать её боевое применение, а также готовить военный персонал и проверять его уровень подготовки и проверять боеспособность формирований ракетных сил - это как раз потребность в десятках пусках в год, учитывая масштаб. Это помимо разных испытаний, связанных с созданием новых ракет. КНДР теперь настоящая большая ракетная держава и потребности соответствующие", - подытожил Хрусталев.