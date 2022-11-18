https://ria.ru/20221118/kitay-1832420942.html

КНР может в 2023 году провести международный форум "Один пояс - один путь"

КНР может в 2023 году провести международный форум "Один пояс - один путь" - РИА Новости, 18.11.2022

КНР может в 2023 году провести международный форум "Один пояс - один путь"

Китай рассматривает возможность проведения третьего международного форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:57

2022-11-18T11:57

2022-11-18T11:57

россия-китай: главное

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си цзиньпин

центральная азия

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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Китай рассматривает возможность проведения третьего международного форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь" в следующем году, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на полях саммита АТЭС в Бангкоке."Китай рассмотрит возможность проведения в следующем году третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь", чтобы придать новый импульс развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира", - заявил китайский лидер, текст выступления которого распространило Центральное телевидение Китая.В своем выступлении Си Цзиньпин подчеркнул необходимость укреплять координацию макроэкономической политики, формировать более тесно связанные региональные цепочки производства и сбыта, содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, а также неуклонно продвигать региональную экономическую интеграцию."Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Первый форум прошел в 2017 году, второй форум состоялся в 2019 году.

https://ria.ru/20221115/investitsii-1831697140.html

китай

центральная азия

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Артем Смирнов

китай, си цзиньпин, центральная азия