https://ria.ru/20221118/kitay-1832251839.html

Китай идет на обострение

Китай идет на обострение - РИА Новости, 18.11.2022

Китай идет на обострение

Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече "Двадцатки" на Бали развил незаурядную дипломатическую активность. Но больше всего мировую публику поразил маленький эпизод,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:12

авторы

китай

канада

си цзиньпин

джастин трюдо

пекин

саммит g20

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832256682_775:224:2447:1164_1920x0_80_0_0_2d1b010c4fde02a57669ace880e25189.jpg

Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече "Двадцатки" на Бали развил незаурядную дипломатическую активность. Но больше всего мировую публику поразил маленький эпизод, что называется, "на ногах": где-то в кулуарах саммита товарищ Си решительно отчитывает Джастина Трюдо, а камера бесстрастно фиксирует и растерянность канадского премьера, и раздражение китайского председателя.Видеоролик с этой перепалкой моментально принялись обсуждать ведущие мировые СМИ. "Си Цзиньпин унижает Трюдо", "Cи отругал Трюдо", "Унижение Трюдо попало на камеру", — пишут газеты.Так что же там произошло в кулуарах саммита? Дело в том, что Си Цзиньпин накануне провел переговоры с канадским премьером, а на следующее утро с изумлением увидел, что все содержание их беседы оказалось на первых полосах канадских и британских газет. К примеру, статья в английской Guardian вышла через несколько часов после переговоров. Канадская делегация открыто слила прессе все детали.И дело тут не в том, что канадцы выдали какие-то гостайны, которые обсуждали Си и Трюдо. Нет, публикации в газетах стали очередным раундом информационной войны против КНР, попыткой унизить лидера страны, поставить его в неловкое положение. В изложении журналистов выходило так, будто Трюдо вызвал лидера КНР на ковер, выразил глубокую озабоченность "китайскими интервенциями" в Канаде и решительно отчитал своего собеседника.В общем, это была старая добрая западная политика: не можешь победить — высмеивай и унижай. Казалось бы, пустяк, но если в твоем распоряжении целая машина СМИ, она может разогнать из этого неслабый скандал.И вот Си Цзиньпин подошел к Трюдо в кулуарах, предварительно озаботившись, чтобы его снимали на камеру и чтобы оператор нашел максимально удобную точку съемки. "Все, что мы обсуждали, было слито в прессу, это неприлично, — решительно сказал он. — Так переговоры не ведут."Трюдо, не ожидавший наезда, сморгнул, сглотнул и пробормотал что-то о том, что "мы в Канаде верим в открытый, свободный диалог..." Си нетерпеливо слушал, не глядя ему в глаза и не скрывая раздражения. Это было такое специальное, слегка наигранное раздражение в стиле "начальник рассержен, хочет лишить премии". Не дослушав коллегу, он прервал его на полуслове, буркнув: "Для всего этого надо создать условия", и повернулся, чтобы уйти. Уже уходя, он обернулся и буквально сунул руку Трюдо. Тот ее машинально пожал. Си быстро ушел. Занавес.Как в шекспировских пьесах, эта маленькая сценка исполнена большого смысла. Даже по американским меркам поведение Си Цзиньпина было грубоватым. Согласно китайским понятиям, это просто невероятный дипломатический демарш. Отворачиваться от собеседника, перебивать его, публично делать замечания — в глазах общественности Трюдо моментально "потерял лицо". Зачем же китайский лидер разыграл этот спектакль?Ну, во-первых, у него действительно накипело в плане канадской политики. В чем там только не обвиняют Пекин сегодня! То задерживают китайского исследователя за шпионаж, не утруждая себя сбором доказательств. То держат под домашним арестом "принцессу Хуавей" — наследницу знаменитой корпорации. Недавно новая напасть: канадские парламентарии сообщили силовикам, что подозревают Китай во вмешательстве в выборы 2019 года. Знакомо звучит, не правда ли?Притом что без китайских инвестиций будущее Канады — темно и неясно. Богатые бизнесмены из КНР любят обустраивать здесь себе второй дом, покупают недвижимость для своих жен и родни, отправляют детей учиться в местные университеты. Китайские деньги рекой текут в экономику Канады. А тут вместо благодарности — сплошные нападки и попытки вытеснить китайский бизнес.К тому же Канада активно участвует в индо-тихоокеанской стратегии США, уводя из-под китайского влияния страны Юго-Восточной Азии. По этому поводу у Пекина тоже много претензий, у него есть свои планы на Азиатско-Тихоокеанский регион.Во-вторых, это очевидный сигнал президенту Франции, с которым Си Цзиньпин тоже переговаривался накануне. В России хорошо знают нездоровую склонность Эммануэля Макрона к дипломатическому эксгибиционизму. Его сотрудники не раз сливали в прессу содержание его переговоров с президентом Путиным. Публично отчитав Трюдо, Си предупредил Макрона о неразглашении. В Китае это называется "зарезать петуха, чтобы напугать обезьяну".И наконец, Си очень важно выглядеть боевито в глазах своей молодежи и своего среднего класса, который в последнее время проявляет поразительную воинственность. Недаром китайский лидер фотографируется в камуфляже, призывает готовиться к войне — он чувствует запрос самых продвинутых страт своего общества.С китайским средним классом произошла в последнее время удивительная вещь. Уж сколько надежд возлагалось на него на Западе. Вот-вот, мечталось, вырастет новое поколение современных людей. Оглянется кругом, ужаснется "авторитаризму", снесет "диктатуру" и сдаст свою страну под внешнее управление.Но в Китае произошло примерно то же, что и в России. Выросло новое поколение — свободное, незашоренное, пресытившееся всеми благами цивилизации, поездившее по миру. Оглянулось по сторонам и увидело настоящую диктатуру отнюдь не в Пекине, а в Вашингтоне. Подсчитало доходы-расходы, поразилось тому, что вся маржа идет за океан, а "мастерская мира" никак не может одолеть разрыв в уровне жизни с США. А тут еще наглая, чисто хозяйская риторика англосаксов, пробуждающая самые болезненные воспоминания колониального прошлого. А тут еще глобальные инициативы, призванные затормозить экономический рост Китая.В общем, в Китае возник вполне такой устойчивый антиколониальный ресентимент. Нет, торговать с Западом никто не отказывается — глупо терять прибыли. Но отношение к западной политике, дипломатии, пропаганде в массах весьма настороженное и напряженное. Во время незабвенного полета Нэнси Пелоси на Тайвань призывы сбить ее самолет в китайских соцсетях собрали очень много лайков. Вот и демарш Си Цзиньпина на "Двадцатке" китайская интернет-общественность приветствовала, как говорится, с чувством глубокого удовлетворения.Саммит "Двадцатки" оказался очень выгодным форматом для китайского лидера. Он мог там переговариваться с лидерами по отдельности, выстраивая двусторонние отношения с разными странами и с успехом "расстраивая союзы врага". Таким образом он словно раздергивал и блок НАТО, и AUKUS, и ЕС, и ту же индо-тихоокеанскую стратегию.Например, китайский лидер внезапно восстановил отношения с Австралией. Три года там было охлаждение вплоть до заморозки — Пекин остро отреагировал на создание AUKUS. Однако экономические связи никуда не делись: Китай — главный торговый партнер Австралии, и ему явно есть что предложить этой стране, чтобы постепенно вытащить ее из-под влияния англосаксов.Свою повестку китайский лидер предлагал и лидерам европейских стран — Испании, Франции, Нидерландов. Похоже, сейчас, в период краха однополярного мира такие теплые, "ламповые" двусторонние связи между государствами — самый надежный формат международных отношений. Россия тоже работает в этом ключе — все равно иметь дело с проамериканскими блоками типа ЕС бесперспективно. Их представители способны лишь озвучивать хотелки Вашингтона.Западная дипломатия — да и внешняя политика в целом — выглядит в последние годы пугающе инфантильной. Слить переговоры, озвучить дурацкие фейки (типа того, что министр Лавров попал в больницу), выслушать опровержения, вместо извинений нервно похихикать и выдать все это своему электорату за победу в информационной войне. Вот, собственно, и все. Словно обкурившийся мальчик-мажор летит на феррари к пропасти. Трюдо, получивший пост премьер-министра практически по наследству от своего папы, — живое воплощение этого бессмысленного мажорства.Вот только все эти трюки — обоюдоострое оружие. За неоколониальное хамство легко и быстро может прилететь обратка. И вот изумленный канадский электорат обнаруживает с утра пораньше, что в интернете набирает просмотры ролик с их премьером под названием "Униженный Трюдо". А канадские газеты вовсю комментируют это видео, даже публикуют реплику Си Цзиньпина, которую переводчик не успел перевести ("Переговоры должны вестись с уважением, иначе исход их непредсказуем"), и с тревогой обсуждают, что все это означает и какие последствия сулит стране гнев лидера КНР. Пожалуй, если бы Байден на Трюдо накричал, канадцы бы так не волновались.Добро пожаловать в многополярный мир, ребята.

https://ria.ru/20221117/tryudo-1832131020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832244115.html

https://ria.ru/20221117/si-1832146788.html

https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html

https://ria.ru/20221116/vostok-1831784665.html

https://ria.ru/20221117/tayvan-1832137949.html

https://ria.ru/20221115/kitay-1831609178.html

https://ria.ru/20221114/soobscheniya-1831353583.html

китай

канада

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, китай, канада, си цзиньпин, джастин трюдо, пекин, саммит g20, эммануэль макрон