https://ria.ru/20221118/kherson-1832596000.html

МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми

МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми - РИА Новости, 18.11.2022

МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми

Международный комитет Красного Креста (МККК) напомнил о недопустимости унижения человеческое достоинства после появления фотографий с привязанными к столбам... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:30

2022-11-18T18:30

2022-11-18T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

россия

украина

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831279625_0:166:2079:1336_1920x0_80_0_0_627b50d469c9084da2a4db2687cb89ca.jpg

ЦЮРИХ, 18 ноя — РИА Новост Международный комитет Красного Креста (МККК) напомнил о недопустимости унижения человеческое достоинства после появления фотографий с привязанными к столбам людьми в Херсоне.В Красном Кресте добавили, что любые подобные случаи, о которых сообщается в МККК или которые фиксирует сама организация, рассматриваются со всей серьезностью."Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование, <...> чтобы остановить подобные действия в будущем", — уточнили в организации.Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за опубликованных СМИ кадров, на которых изображены привязанные к столбам люди в Херсоне.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы украинских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в городе комендантского часа с 17:00 до 08:00 и планах ограничить въезд и выезд из регионального центра.В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом линчевания".В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

https://ria.ru/20221117/vyezd-1832128813.html

https://ria.ru/20221118/plennye-1832559490.html

https://ria.ru/20221118/otvet-1832560431.html

россия

украина

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, международный комитет красного креста (мккк), россия, украина, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр