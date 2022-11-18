18:30 18.11.2022 (обновлено: 19:56 18.11.2022)
МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми
МККК назвал привязывание людей к столбам в Херсоне недопустимым
© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
ЦЮРИХ, 18 ноя — РИА Новост Международный комитет Красного Креста (МККК) напомнил о недопустимости унижения человеческое достоинства после появления фотографий с привязанными к столбам людьми в Херсоне.
"Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах", — заявили РИА Новости в пресс-службе МККК в ответ на просьбу прокомментировать обращение комиссии СПЧ.
В Красном Кресте добавили, что любые подобные случаи, о которых сообщается в МККК или которые фиксирует сама организация, рассматриваются со всей серьезностью.
"Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование, <...> чтобы остановить подобные действия в будущем", — уточнили в организации.
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за опубликованных СМИ кадров, на которых изображены привязанные к столбам люди в Херсоне.
В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы украинских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в городе комендантского часа с 17:00 до 08:00 и планах ограничить въезд и выезд из регионального центра.
В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.
Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом линчевания".
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.