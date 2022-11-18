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МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/kherson-1832596000.html
МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми
МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми - РИА Новости, 18.11.2022
МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми
Международный комитет Красного Креста (МККК) напомнил о недопустимости унижения человеческое достоинства после появления фотографий с привязанными к столбам... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:30
2022-11-18T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
россия
украина
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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ЦЮРИХ, 18 ноя — РИА Новост Международный комитет Красного Креста (МККК) напомнил о недопустимости унижения человеческое достоинства после появления фотографий с привязанными к столбам людьми в Херсоне.В Красном Кресте добавили, что любые подобные случаи, о которых сообщается в МККК или которые фиксирует сама организация, рассматриваются со всей серьезностью."Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование, &lt;...&gt; чтобы остановить подобные действия в будущем", — уточнили в организации.Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за опубликованных СМИ кадров, на которых изображены привязанные к столбам люди в Херсоне.В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы украинских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в городе комендантского часа с 17:00 до 08:00 и планах ограничить въезд и выезд из регионального центра.В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом линчевания".В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
https://ria.ru/20221117/vyezd-1832128813.html
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), россия, украина, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия, Украина, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:30 18.11.2022 (обновлено: 19:56 18.11.2022)
 
МККК прокомментировал фото с привязанными к столбам в Херсоне людьми

МККК назвал привязывание людей к столбам в Херсоне недопустимым

© AP Photo / LibkosЖители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Libkos
Жители Херсона, привязанные за руки к столбам на одной из улиц города
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ЦЮРИХ, 18 ноя — РИА Новост Международный комитет Красного Креста (МККК) напомнил о недопустимости унижения человеческое достоинства после появления фотографий с привязанными к столбам людьми в Херсоне.

"Все формы жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения запрещены как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека. Они не оправданы ни при каких обстоятельствах", — заявили РИА Новости в пресс-службе МККК в ответ на просьбу прокомментировать обращение комиссии СПЧ.

В Красном Кресте добавили, что любые подобные случаи, о которых сообщается в МККК или которые фиксирует сама организация, рассматриваются со всей серьезностью.
"Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование, <...> чтобы остановить подобные действия в будущем", — уточнили в организации.
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 10:08Специальная военная операция на Украине
Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за опубликованных СМИ кадров, на которых изображены привязанные к столбам люди в Херсоне.
В субботу офис Владимира Зеленского заявил о начале работы украинских властей в Херсоне. Позднее в своем Telegram-канале представитель назначенной Киевом администрации сообщил о введении в городе комендантского часа с 17:00 до 08:00 и планах ограничить въезд и выезд из регионального центра.
В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало сделанные за день до этого фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам. Как сообщается, речь идет о наказании за предполагаемое сотрудничество с российскими властями.
Тогда же врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что появились данные о репрессиях украинских властей против мирных жителей Херсона. По его словам, Киев преследует людей, которые "просто продолжали работать в последние месяцы".
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 17:17Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики намеренно убили более десяти российских военнопленных
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала привязывание людей к столбам в Херсоне "чудовищным актом линчевания".
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 17:18Специальная военная операция на Украине
Минобороны: Зеленскому придется отвечать за замученных военнопленных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)РоссияУкраинаХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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