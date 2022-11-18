https://ria.ru/20221118/kherson-1832567411.html

Путин наградил экипаж катера, помогавшего вывозить людей из Херсона

Путин наградил экипаж катера, помогавшего вывозить людей из Херсона - РИА Новости, 18.11.2022

Путин наградил экипаж катера, помогавшего вывозить людей из Херсона

Президент России Владимир Путин своим указом наградил членов экипажа речного катера "Арарат", который помогал эвакуировать жителей Херсона на левый берег... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:31

2022-11-18T17:31

2022-11-18T19:28

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

херсон

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826207181_0:396:2731:1932_1920x0_80_0_0_c76e019de5b6217b0bf51521febc1328.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил членов экипажа речного катера "Арарат", который помогал эвакуировать жителей Херсона на левый берег Днепра.В документе отмечается, что за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации, капитан "Арарата" Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк награждаются орденом Мужества, а матрос Роман Уваров — медалью "За спасение погибавших". Также орден Мужества получит начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.Ранее в СМИ сообщалось, что в последний день эвакуации из Херсона экипаж катера по собственной инициативе сделал не один рейс, как планировалось, а несколько, потому что не все эвакуируемые поместились на борту. Сложность операции была в том, что с утра был плотный туман, капитан катера из-за плохой видимости шел по дорожной карте в телефоне.Накануне сообщалось, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, еще 74 человека они увезли в неизвестном направлении.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

https://ria.ru/20221115/kherson-1831725813.html

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

херсон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, херсон, россия, ситуация в днр и лнр