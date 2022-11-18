Рейтинг@Mail.ru
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/kherson-1832433209.html
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти - РИА Новости, 18.11.2022
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:25
2022-11-18T12:25
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
жкх
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления, сообщили РИА Новости в администрации региона.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск."Киевские власти довели город Херсон до гуманитарной катастрофы. Судя по свидетельствам очевидцев, в городе нет электричества, воды, как следствие, отопления и газа", - сказали в администрации и добавили, что в Херсоне также наблюдается дефицит продовольствия и лекарств.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221117/mobilizatsiya-1832315075.html
херсон
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , жкх, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , ЖКХ, Украина, Россия
12:25 18.11.2022
 
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти

Администрация Херсона заявила, что киевские власти довели город до гуманитарной катастрофы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
"Киевские власти довели город Херсон до гуманитарной катастрофы. Судя по свидетельствам очевидцев, в городе нет электричества, воды, как следствие, отопления и газа", - сказали в администрации и добавили, что в Херсоне также наблюдается дефицит продовольствия и лекарств.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 19:32Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области узнали о планах ВСУ по мобилизации в городе
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьЖКХУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала