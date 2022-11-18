https://ria.ru/20221118/kherson-1832433209.html
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти - РИА Новости, 18.11.2022
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:25
2022-11-18T12:25
2022-11-18T12:25
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
жкх
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления, сообщили РИА Новости в администрации региона.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск."Киевские власти довели город Херсон до гуманитарной катастрофы. Судя по свидетельствам очевидцев, в городе нет электричества, воды, как следствие, отопления и газа", - сказали в администрации и добавили, что в Херсоне также наблюдается дефицит продовольствия и лекарств.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221117/mobilizatsiya-1832315075.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , ЖКХ, Украина, Россия
Киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, заявили власти
Администрация Херсона заявила, что киевские власти довели город до гуманитарной катастрофы