https://ria.ru/20221118/kherson-1832393758.html

Муж замгубернатора Херсонской области сообщил о ее освобождении

Муж замгубернатора Херсонской области сообщил о ее освобождении - РИА Новости, 18.11.2022

Муж замгубернатора Херсонской области сообщил о ее освобождении

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, сообщил в Telegram-канале ее муж Павел Губарев. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:57

2022-11-18T09:57

2022-11-18T13:30

херсонская область

херсон

геническ

павел губарев

екатерина губарева

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, сообщил в Telegram-канале ее муж Павел Губарев."Моя жена на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку", — говорится в публикации.Губарев добавил, что не может сообщать подробности дела.При этом представитель администрации Херсонской области рассказал РИА Новости, что Екатерина Губарева покинула регион после референдума о вхождении в состав России и с тех пор не участвовала в работе правительства. Должность заместителя губернатора она занимала "лишь формально".Об исчезновении жены бывший "народный губернатор" Донбасса заявил 16 ноября. По его словам, Екатерина перестала выходить на связь с 16:30 вторника, 15 ноября, а перед этим ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.Позже СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. При этом представитель МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости не смог подтвердить или опровергнуть достоверность этих публикаций.Шестнадцатого июля 2022 года Екатерину Губареву назначили на должность замглавы администрации региона. На этом посту она курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования. С 2014-го активно участвовала в событиях в Донбассе, находится в санкционных списках США и ЕС.

https://ria.ru/20221116/gubareva-1831967466.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

херсонская область , херсон, геническ, павел губарев, екатерина губарева, происшествия