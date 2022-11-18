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Муж замгубернатора Херсонской области сообщил о ее освобождении - РИА Новости, 18.11.2022
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Муж замгубернатора Херсонской области сообщил о ее освобождении
Муж замгубернатора Херсонской области сообщил о ее освобождении - РИА Новости, 18.11.2022
Муж замгубернатора Херсонской области сообщил о ее освобождении
Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, сообщил в Telegram-канале ее муж Павел Губарев. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:57
2022-11-18T13:30
херсонская область
херсон
геническ
павел губарев
екатерина губарева
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, сообщил в Telegram-канале ее муж Павел Губарев."Моя жена на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку", — говорится в публикации.Губарев добавил, что не может сообщать подробности дела.При этом представитель администрации Херсонской области рассказал РИА Новости, что Екатерина Губарева покинула регион после референдума о вхождении в состав России и с тех пор не участвовала в работе правительства. Должность заместителя губернатора она занимала "лишь формально".Об исчезновении жены бывший "народный губернатор" Донбасса заявил 16 ноября. По его словам, Екатерина перестала выходить на связь с 16:30 вторника, 15 ноября, а перед этим ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.Позже СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. При этом представитель МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости не смог подтвердить или опровергнуть достоверность этих публикаций.Шестнадцатого июля 2022 года Екатерину Губареву назначили на должность замглавы администрации региона. На этом посту она курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования. С 2014-го активно участвовала в событиях в Донбассе, находится в санкционных списках США и ЕС.
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херсонская область
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Екатерина Зайцева
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херсонская область , херсон, геническ, павел губарев, екатерина губарева, происшествия
Херсонская область , Херсон, Геническ, Павел Губарев, Екатерина Губарева, Происшествия
09:57 18.11.2022 (обновлено: 13:30 18.11.2022)
 
Муж замгубернатора Херсонской области сообщил о ее освобождении

Муж замгубернатора Херсонской области Екатерины Губаревой сообщил о ее освобождении

© Фото : Екатерина Губарева/ВКонтактеЕкатерина Губарева
Екатерина Губарева - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Екатерина Губарева/ВКонтакте
Екатерина Губарева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе, сообщил в Telegram-канале ее муж Павел Губарев.
"Моя жена на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку", — говорится в публикации.
Губарев добавил, что не может сообщать подробности дела.
При этом представитель администрации Херсонской области рассказал РИА Новости, что Екатерина Губарева покинула регион после референдума о вхождении в состав России и с тех пор не участвовала в работе правительства. Должность заместителя губернатора она занимала "лишь формально".
Об исчезновении жены бывший "народный губернатор" Донбасса заявил 16 ноября. По его словам, Екатерина перестала выходить на связь с 16:30 вторника, 15 ноября, а перед этим ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.
Позже СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. При этом представитель МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости не смог подтвердить или опровергнуть достоверность этих публикаций.
Шестнадцатого июля 2022 года Екатерину Губареву назначили на должность замглавы администрации региона. На этом посту она курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования. С 2014-го активно участвовала в событиях в Донбассе, находится в санкционных списках США и ЕС.
Екатерина Губарева - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:07Специальная военная операция на Украине
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Херсонская областьХерсонГеническПавел ГубаревЕкатерина ГубареваПроисшествия
 
 
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