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Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/gubareva-1831967466.html
Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой
Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой - РИА Новости, 16.11.2022
Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой
Полиция официально не подтверждает и не опровергает задержание замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:07
2022-11-16T16:13
специальная военная операция на украине
екатерина губарева
херсонская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 ноя – РИА Новости. Полиция официально не подтверждает и не опровергает задержание замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой."Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил РИА Новости представитель областного МВД на просьбу прокомментировать сообщения СМИ про задержание Губаревой за экономическое преступление.
https://ria.ru/20221116/gubareva-1831910365.html
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екатерина губарева, херсонская область , происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Екатерина Губарева, Херсонская область , Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:07 16.11.2022 (обновлено: 16:13 16.11.2022)
 
Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой

МВД по Херсонской области не подтвердило и не опровергло информацию о задержании Губаревой

© Фото : Екатерина Губарева/ВКонтактеЕкатерина Губарева
Екатерина Губарева - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Екатерина Губарева/ВКонтакте
Екатерина Губарева. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 ноя – РИА Новости. Полиция официально не подтверждает и не опровергает задержание замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой.
"Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил РИА Новости представитель областного МВД на просьбу прокомментировать сообщения СМИ про задержание Губаревой за экономическое преступление.
Екатерина Губарева - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:24Специальная военная операция на Украине
Замглавы администрации Херсонской области Губарева пропала без вести
 
Специальная военная операция на УкраинеЕкатерина ГубареваХерсонская областьПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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