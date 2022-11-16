https://ria.ru/20221116/gubareva-1831967466.html

Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой

Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой - РИА Новости, 16.11.2022

Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой

Полиция официально не подтверждает и не опровергает задержание замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:07

2022-11-16T16:07

2022-11-16T16:13

специальная военная операция на украине

екатерина губарева

херсонская область

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 ноя – РИА Новости. Полиция официально не подтверждает и не опровергает задержание замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой."Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил РИА Новости представитель областного МВД на просьбу прокомментировать сообщения СМИ про задержание Губаревой за экономическое преступление.

https://ria.ru/20221116/gubareva-1831910365.html

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

екатерина губарева, херсонская область , происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)