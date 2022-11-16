https://ria.ru/20221116/gubareva-1831967466.html
Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой
Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой - РИА Новости, 16.11.2022
Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой
Полиция официально не подтверждает и не опровергает задержание замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:07
2022-11-16T16:07
2022-11-16T16:13
специальная военная операция на украине
екатерина губарева
херсонская область
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831921490_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_65634c8d69d9d5d9ca6007c29e7f382f.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 ноя – РИА Новости. Полиция официально не подтверждает и не опровергает задержание замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой."Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил РИА Новости представитель областного МВД на просьбу прокомментировать сообщения СМИ про задержание Губаревой за экономическое преступление.
https://ria.ru/20221116/gubareva-1831910365.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831921490_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_85c942b93ea1515f55398c283e0f6209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина губарева, херсонская область , происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Екатерина Губарева, Херсонская область , Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:07 16.11.2022 (обновлено: 16:13 16.11.2022)
Херсонское МВД не стало комментировать информацию о задержании Губаревой
МВД по Херсонской области не подтвердило и не опровергло информацию о задержании Губаревой