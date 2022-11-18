https://ria.ru/20221118/gaz-1832492610.html

Путин и Эрдоган обсудили создание крупного газового хаба в Турции

Путин и Эрдоган обсудили создание крупного газового хаба в Турции - РИА Новости, 18.11.2022

Путин и Эрдоган обсудили создание крупного газового хаба в Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:40

2022-11-18T14:40

2022-11-18T14:50

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба", - говорится в сообщении.Президенты России и Турции ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее министр энергетики страны Фатих Донмез.Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831859812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, цены на нефть, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, черное море