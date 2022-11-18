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Путин и Эрдоган обсудили создание крупного газового хаба в Турции - РИА Новости, 18.11.2022
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Путин и Эрдоган обсудили создание крупного газового хаба в Турции
Путин и Эрдоган обсудили создание крупного газового хаба в Турции - РИА Новости, 18.11.2022
Путин и Эрдоган обсудили создание крупного газового хаба в Турции
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:40
2022-11-18T14:50
турция
цены на нефть
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба", - говорится в сообщении.Президенты России и Турции ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее министр энергетики страны Фатих Донмез.Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831859812.html
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турция, цены на нефть, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, черное море
Турция, Цены на нефть, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Черное море
14:40 18.11.2022 (обновлено: 14:50 18.11.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили создание крупного газового хаба в Турции

Путин и Эрдоган обсудили по телефону инициативу создания газового хаба в Турции

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба", - говорится в сообщении.
Президенты России и Турции ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал ранее министр энергетики страны Фатих Донмез.
Россия поставляет около 44% газа, потребляемого в Турции.
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ТурцияЦены на нефтьРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРоссияЧерное море
 
 
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