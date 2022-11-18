02:01 18.11.2022 (обновлено: 04:58 18.11.2022)
В Турции раскрыли, как США потерпели фиаско на саммите G20
Sabah: на саммите G20 США пришлось отказаться от притязаний на мировое господство
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита "Группы двадцати" G20 на Бали
Президент США Джо Байден выступает перед журналистами в рамках саммита "Группы двадцати" G20 на Бали. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. США не смогли перетянуть союзников России на свою сторону в ходе саммита G20 и потерпели поражение в новой холодной войне, такое мнение в своей статье выразил колумнист, директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.
"США, обреченные на крах их гегемонии, больше не в силах контролировать ситуацию, что бы они ни делали. Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, также быстро провалился. Как можно было видеть в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний", - пишет автор.
США, как считает Тутар, "трагически" переживают тот факт, что их проект по изоляции России провалился. При этом трехчасовую встречу президента США Джо Байдена и лидером КНР Си Цзиньпином, по его мнению, можно в каком-то смысле расценивать как "выбрасывание англосаксами полотенца на ринг перед российско-китайским блоком".
"Остается только пожалеть Владимира Зеленского, который с подстрекательства США бросил свою страну и народ в огонь. Даже то, что его провокация с ракетами в Польше была вскрыта самим Байденом и НАТО, знаменует собой новую веху", - резюмирует колумнист.
Саммит G20 прошел на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита, Москва продолжит работу на этой площадке.
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