https://ria.ru/20221118/fiasko-1832364279.html

В Турции раскрыли, как США потерпели фиаско на саммите G20

В Турции раскрыли, как США потерпели фиаско на саммите G20 - РИА Новости, 18.11.2022

В Турции раскрыли, как США потерпели фиаско на саммите G20

США не смогли перетянуть союзников России на свою сторону в ходе саммита G20 и потерпели поражение в новой холодной войне, такое мнение в своей статье выразил... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T02:01

2022-11-18T02:01

2022-11-18T04:58

в мире

джо байден

си цзиньпин

владимир зеленский

сша

китай

россия

большая двадцатка

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. США не смогли перетянуть союзников России на свою сторону в ходе саммита G20 и потерпели поражение в новой холодной войне, такое мнение в своей статье выразил колумнист, директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар."США, обреченные на крах их гегемонии, больше не в силах контролировать ситуацию, что бы они ни делали. Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, также быстро провалился. Как можно было видеть в том числе на саммите G20 на индонезийском острове Бали, Америке пришлось отказаться от всех своих притязаний", - пишет автор.По его словам, страны Глобального Юга, такие как Аргентина, Бразилия, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Мексика, Саудовская Аравия и Турция, отклонили все требования, навязываемые Глобальным Севером "во главе с англосаксами".США, как считает Тутар, "трагически" переживают тот факт, что их проект по изоляции России провалился. При этом трехчасовую встречу президента США Джо Байдена и лидером КНР Си Цзиньпином, по его мнению, можно в каком-то смысле расценивать как "выбрасывание англосаксами полотенца на ринг перед российско-китайским блоком".Объявлением о том, что Вашингтон не будут ставить под сомнение политику "одного Китая" и другие "красные линии" Пекина, прежде всего Тайвань, Байден был вынужден принять требования китайского лидера о том, что НАТО, ЕС и США должны вести всесторонний диалог с Москвой, подчеркивает автор."Остается только пожалеть Владимира Зеленского, который с подстрекательства США бросил свою страну и народ в огонь. Даже то, что его провокация с ракетами в Польше была вскрыта самим Байденом и НАТО, знаменует собой новую веху", - резюмирует колумнист.Саммит G20 прошел на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо этого, министр провел встречи с главой МИД КНР, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла и компромиссом итоговую декларацию саммита, Москва продолжит работу на этой площадке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832103717.html

https://ria.ru/20221117/status-1832288866.html

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китай

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в мире, джо байден, си цзиньпин, владимир зеленский, сша, китай, россия, большая двадцатка, нато, евросоюз, саммит g20