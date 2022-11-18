16:24 18.11.2022 (обновлено: 16:25 18.11.2022)
В ЕК ищут другие каналы обмена информацией, кроме Twitter
Еврокомиссар Мамер заявил о поиске других каналов обмена информацией, кроме Twitter
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия следит за развитием событий вокруг компании Twitter и размышляет о других возможных каналах обмена информацией, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Мы следим за развитием событий вокруг платформы, это важный ресурс обмена информацией между институтами ЕС, журналистами и европейскими гражданами в целом. Мы находимся в размышлении о других каналах, которые доступны. Еврокомиссия уже доступна на различных каналах в соцсетях", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли ЕК уйти с Twitter.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек.
В конце октября бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока тот не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск в попытке снизить расходы компании намерен сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании (половину общей численности персонала).
Бизнесмен в среду предложил сотрудникам определиться: остаться в компании или уйти, получив трехмесячное выходное пособие, при этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью". Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума. В ответ компания объявила о закрытии офисов до понедельника. По данным СМИ, распоряжение о закрытии офисов вступило в силу немедленно, сотрудникам приказано покинуть здания, действие их пропусков приостановлено.
Семь американских сенаторов обратились к председателю Федеральной комиссии по торговле США (FTC) Лине Кхан с просьбой провести расследование действий Маска после покупки им Twitter. Ссылаясь на публикации в СМИ, законодатели подчеркивают, что в погоне за прибылью и сокращением издержек руководство социальной сети увольняет сотрудников, снижает оценку приватности, что может вести к мошенничеству, подменам и угрожать сохранности персональных данных на онлайн-платформе.
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