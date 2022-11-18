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В ЕК ищут другие каналы обмена информацией, кроме Twitter - РИА Новости, 18.11.2022
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В ЕК ищут другие каналы обмена информацией, кроме Twitter
В ЕК ищут другие каналы обмена информацией, кроме Twitter - РИА Новости, 18.11.2022
В ЕК ищут другие каналы обмена информацией, кроме Twitter
Еврокомиссия следит за развитием событий вокруг компании Twitter и размышляет о других возможных каналах обмена информацией, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:24
2022-11-18T16:25
в мире
технологии
илон маск
эрик мамер
брюссель
сан-франциско
калифорния
twitter
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия следит за развитием событий вокруг компании Twitter и размышляет о других возможных каналах обмена информацией, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Мы следим за развитием событий вокруг платформы, это важный ресурс обмена информацией между институтами ЕС, журналистами и европейскими гражданами в целом. Мы находимся в размышлении о других каналах, которые доступны. Еврокомиссия уже доступна на различных каналах в соцсетях", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли ЕК уйти с Twitter.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек.В конце октября бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока тот не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск в попытке снизить расходы компании намерен сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании (половину общей численности персонала).Бизнесмен в среду предложил сотрудникам определиться: остаться в компании или уйти, получив трехмесячное выходное пособие, при этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью". Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума. В ответ компания объявила о закрытии офисов до понедельника. По данным СМИ, распоряжение о закрытии офисов вступило в силу немедленно, сотрудникам приказано покинуть здания, действие их пропусков приостановлено.Семь американских сенаторов обратились к председателю Федеральной комиссии по торговле США (FTC) Лине Кхан с просьбой провести расследование действий Маска после покупки им Twitter. Ссылаясь на публикации в СМИ, законодатели подчеркивают, что в погоне за прибылью и сокращением издержек руководство социальной сети увольняет сотрудников, снижает оценку приватности, что может вести к мошенничеству, подменам и угрожать сохранности персональных данных на онлайн-платформе.
https://ria.ru/20221108/goldberg-1829874688.html
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в мире, технологии, илон маск, эрик мамер, брюссель, сан-франциско, калифорния, twitter, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Технологии, Илон Маск, Эрик Мамер, Брюссель, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter, Еврокомиссия, Евросоюз
16:24 18.11.2022 (обновлено: 16:25 18.11.2022)
 
В ЕК ищут другие каналы обмена информацией, кроме Twitter

Еврокомиссар Мамер заявил о поиске других каналов обмена информацией, кроме Twitter

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия следит за развитием событий вокруг компании Twitter и размышляет о других возможных каналах обмена информацией, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Мы следим за развитием событий вокруг платформы, это важный ресурс обмена информацией между институтами ЕС, журналистами и европейскими гражданами в целом. Мы находимся в размышлении о других каналах, которые доступны. Еврокомиссия уже доступна на различных каналах в соцсетях", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли ЕК уйти с Twitter.
Вупи Голдберг и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 11:05Культура
Вупи Голдберг ушла из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. На конец октября штат сотрудников компании насчитывал около 7,5 тысячи человек.
В конце октября бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока тот не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск в попытке снизить расходы компании намерен сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании (половину общей численности персонала).
Бизнесмен в среду предложил сотрудникам определиться: остаться в компании или уйти, получив трехмесячное выходное пособие, при этом оставшийся персонал будет работать "долгими часами и с высокой интенсивностью". Сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума. В ответ компания объявила о закрытии офисов до понедельника. По данным СМИ, распоряжение о закрытии офисов вступило в силу немедленно, сотрудникам приказано покинуть здания, действие их пропусков приостановлено.
Семь американских сенаторов обратились к председателю Федеральной комиссии по торговле США (FTC) Лине Кхан с просьбой провести расследование действий Маска после покупки им Twitter. Ссылаясь на публикации в СМИ, законодатели подчеркивают, что в погоне за прибылью и сокращением издержек руководство социальной сети увольняет сотрудников, снижает оценку приватности, что может вести к мошенничеству, подменам и угрожать сохранности персональных данных на онлайн-платформе.
Джек Дорси - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 09:59
Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора
 
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