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"Моторинвест" запустил серийное производство электромобиля Evolute i-JOY - РИА Новости, 18.11.2022
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"Моторинвест" запустил серийное производство электромобиля Evolute i-JOY
"Моторинвест" запустил серийное производство электромобиля Evolute i-JOY - РИА Новости, 18.11.2022
"Моторинвест" запустил серийное производство электромобиля Evolute i-JOY
"Моторинвест" запустил серийное производство нового электрического кроссовера Evolute i-JOY, уже объявлен старт продаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:43
2022-11-18T14:22
экономика
россия
москва
авто
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Моторинвест" запустил серийное производство нового электрического кроссовера Evolute i-JOY, уже объявлен старт продаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Моторинвест" расширяет модельный ряд Evolute и объявляет о старте продаж электрокроссовера Evolute i-JOY. Evolute i-JOY уже в наличии у официальных дилеров компании", - сообщили в компании.Уточняется, что рекомендованная розничная цена новинки составляет 3 490 000 рублей, а по программам льготного автомобильного кредитования и льготного лизинга модель i-JOY можно приобрести за 2 565 000 рублей.Сейчас дилерская сеть российского бренда Evolute охватывает семь субъектов РФ. Электромобили бренда доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе. Гарантийный период на все электромобили Evolute составляет три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, также напомнили в компании.Evolute i-JOY оснащен синхронным электродвигателем с постоянными магнитами пиковой мощностью 163 лошадиных сил. В электрокроссовере три режима движения: Eco, Normal и Sport, его максимальная скорость - 155 км/ч. Емкости тяговой батареи в 53 кВт/ч заряда хватит на 407 километров."Evolute i-JOY оснащается самым распространенным в России на сегодня разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать электромобиль медленным переменным, и быстрым постоянным током на любых общедоступных зарядных станциях. Время заряда через CCS порт постоянным током мощностью 45 кВт от 20% до 80% займет 35 минут. Время заряда переменным током через разъем Type-2 и мощностью 7кВт от 5% до 100% составит – 7,5 часов", - уточнили в компании.Завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. В сентябре на заводе стартовал серийный выпуск седана i-PRO. Пока ведется крупноузловая сборка, в перспективе - производственный цикл будет включать сварку, окраску, сборку (CKD). Согласно планам компании, до конца 2022 года на заводе планируется выпустить 2 тысячи электромобилей.Уточняется, что рекомендованная розничная цена новинки составляет 3 490 000 рублей, а по программам льготного автомобильного кредитования и льготного лизинга модель i-JOY можно приобрести за 2 565 000 рублей.Сейчас дилерская сеть Evolute охватывает семь субъектов РФ. Электромобили бренда доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе. Гарантийный период на все электромобили Evolute составляет три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, также напомнили в компании.
https://ria.ru/20221111/toyota-1830847376.html
https://ria.ru/20221116/avtomobili-1831935249.html
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экономика, россия, москва, авто, санкт-петербург
Экономика, Россия, Москва, Авто, Санкт-Петербург
12:43 18.11.2022 (обновлено: 14:22 18.11.2022)
 
"Моторинвест" запустил серийное производство электромобиля Evolute i-JOY

"Моторинвест" запустил серийное производство нового электромобиля Evolute i-JOY

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЭлектромобиль Evolute
Электромобиль Evolute - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Электромобиль Evolute. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Моторинвест" запустил серийное производство нового электрического кроссовера Evolute i-JOY, уже объявлен старт продаж, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Моторинвест" расширяет модельный ряд Evolute и объявляет о старте продаж электрокроссовера Evolute i-JOY. Evolute i-JOY уже в наличии у официальных дилеров компании", - сообщили в компании.
Электромобиль Evolute i-JOY
Электромобиль Evolute i-JOY
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Электромобиль Evolute i-JOY
Электромобиль Evolute i-JOY
Электромобиль Evolute i-JOY
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Электромобиль Evolute i-JOY
Электромобиль Evolute i-JOY
Электромобиль Evolute i-JOY
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Электромобиль Evolute i-JOY
Электромобиль Evolute i-JOY
Электромобиль Evolute i-JOY
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Электромобиль Evolute i-JOY
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Электромобиль Evolute i-JOY
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Электромобиль Evolute i-JOY
3 из 4
Электромобиль Evolute i-JOY
4 из 4
Электромобиль Evolute i-JOY
Уточняется, что рекомендованная розничная цена новинки составляет 3 490 000 рублей, а по программам льготного автомобильного кредитования и льготного лизинга модель i-JOY можно приобрести за 2 565 000 рублей.
Сейчас дилерская сеть российского бренда Evolute охватывает семь субъектов РФ. Электромобили бренда доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе. Гарантийный период на все электромобили Evolute составляет три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, также напомнили в компании.
Evolute i-JOY оснащен синхронным электродвигателем с постоянными магнитами пиковой мощностью 163 лошадиных сил. В электрокроссовере три режима движения: Eco, Normal и Sport, его максимальная скорость - 155 км/ч. Емкости тяговой батареи в 53 кВт/ч заряда хватит на 407 километров.
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"Evolute i-JOY оснащается самым распространенным в России на сегодня разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать электромобиль медленным переменным, и быстрым постоянным током на любых общедоступных зарядных станциях. Время заряда через CCS порт постоянным током мощностью 45 кВт от 20% до 80% займет 35 минут. Время заряда переменным током через разъем Type-2 и мощностью 7кВт от 5% до 100% составит – 7,5 часов", - уточнили в компании.
Завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. В сентябре на заводе стартовал серийный выпуск седана i-PRO. Пока ведется крупноузловая сборка, в перспективе - производственный цикл будет включать сварку, окраску, сборку (CKD). Согласно планам компании, до конца 2022 года на заводе планируется выпустить 2 тысячи электромобилей.
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Уточняется, что рекомендованная розничная цена новинки составляет 3 490 000 рублей, а по программам льготного автомобильного кредитования и льготного лизинга модель i-JOY можно приобрести за 2 565 000 рублей.
Сейчас дилерская сеть Evolute охватывает семь субъектов РФ. Электромобили бренда доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре и Симферополе. Гарантийный период на все электромобили Evolute составляет три года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, также напомнили в компании.
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