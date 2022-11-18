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Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом" - РИА Новости, 18.11.2022
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Туризм
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Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом"
Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом" - РИА Новости, 18.11.2022
Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом"
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым строительство автомобильной дороги между курортами... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:45
2022-11-18T12:31
дмитрий чернышенко
рашид темрезов
сочи
россия
архыз
северный кавказ
политика
дороги
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым строительство автомобильной дороги между курортами Сочи и "Архыз" в ходе рабочей встречи по развитию туристической инфраструктуры региона, сообщается на сайте кабмина."Одной из главных тем стало исполнение поручения президента России Владимира Путина о проработке вопроса по строительству автомобильной дороги между горными курортами Сочи и "Архыз". Оно было дано по итогам заседания президиума Госсовета по развитию туризма", - говорится в сообщении.По поручению президента разработан проект дорожной карты транспортного сообщения между курортами, сейчас он проходит процедуры согласования, сообщил Чернышенко. Он порекомендовал главе республики лично войти в создаваемую рабочую группу.Темрезов отметил, что создание дороги между Сочи и "Архызом" позволит увеличить турпоток не только в республику, но и на всю территорию Северного Кавказа. Работы по повышению транспортной доступности курортов уже ведутся.Темрезов добавил, что турпоток на курорты региона по итогам 9 месяцев этого года вырос на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,6 миллиона человек."В регионе за счет федеральных грантов уже поддержано 73 проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения, обустройству пляжей. Но для туристов необходимо создавать также комфортные гостиницы и санатории. Для этого прошу активнее вовлекать в работу бизнес, использовать инструменты корпораций "Кавказ.РФ" и "Туризм.РФ" по строительству обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20221117/krasnodarskiykray-1832155568.html
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дмитрий чернышенко, рашид темрезов, сочи, россия, архыз, северный кавказ, политика, дороги, карачаево-черкесская республика (кчр), туризм, новости - туризм
Дмитрий Чернышенко, Рашид Темрезов, Сочи, Россия, Архыз, Северный Кавказ, Политика, Дороги, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Туризм, Новости - Туризм, Туризм
11:45 18.11.2022 (обновлено: 12:31 18.11.2022)
 
Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом"

Чернышенко обсудил с главой КЧР Темрезовым строительство дороги между Сочи и "Архызом"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Строительство дороги. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым строительство автомобильной дороги между курортами Сочи и "Архыз" в ходе рабочей встречи по развитию туристической инфраструктуры региона, сообщается на сайте кабмина.
"Одной из главных тем стало исполнение поручения президента России Владимира Путина о проработке вопроса по строительству автомобильной дороги между горными курортами Сочи и "Архыз". Оно было дано по итогам заседания президиума Госсовета по развитию туризма", - говорится в сообщении.
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По поручению президента разработан проект дорожной карты транспортного сообщения между курортами, сейчас он проходит процедуры согласования, сообщил Чернышенко. Он порекомендовал главе республики лично войти в создаваемую рабочую группу.
Темрезов отметил, что создание дороги между Сочи и "Архызом" позволит увеличить турпоток не только в республику, но и на всю территорию Северного Кавказа. Работы по повышению транспортной доступности курортов уже ведутся.
Темрезов добавил, что турпоток на курорты региона по итогам 9 месяцев этого года вырос на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,6 миллиона человек.
"В регионе за счет федеральных грантов уже поддержано 73 проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения, обустройству пляжей. Но для туристов необходимо создавать также комфортные гостиницы и санатории. Для этого прошу активнее вовлекать в работу бизнес, использовать инструменты корпораций "Кавказ.РФ" и "Туризм.РФ" по строительству обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам", - сказал Чернышенко.
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ТуризмДмитрий ЧернышенкоРашид ТемрезовСочиРоссияАрхызСеверный КавказПолитикаДорогиКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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