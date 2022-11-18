https://ria.ru/20221118/doroga-1832421161.html

Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом"

Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом" - РИА Новости, 18.11.2022

Чернышенко и Темрезов обсудили строительство дороги между Сочи и "Архызом"

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым строительство автомобильной дороги между курортами... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:45

2022-11-18T11:45

2022-11-18T12:31

дмитрий чернышенко

рашид темрезов

сочи

россия

архыз

северный кавказ

политика

дороги

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с главой Карачаево-Черкесской республики Рашидом Темрезовым строительство автомобильной дороги между курортами Сочи и "Архыз" в ходе рабочей встречи по развитию туристической инфраструктуры региона, сообщается на сайте кабмина."Одной из главных тем стало исполнение поручения президента России Владимира Путина о проработке вопроса по строительству автомобильной дороги между горными курортами Сочи и "Архыз". Оно было дано по итогам заседания президиума Госсовета по развитию туризма", - говорится в сообщении.По поручению президента разработан проект дорожной карты транспортного сообщения между курортами, сейчас он проходит процедуры согласования, сообщил Чернышенко. Он порекомендовал главе республики лично войти в создаваемую рабочую группу.Темрезов отметил, что создание дороги между Сочи и "Архызом" позволит увеличить турпоток не только в республику, но и на всю территорию Северного Кавказа. Работы по повышению транспортной доступности курортов уже ведутся.Темрезов добавил, что турпоток на курорты региона по итогам 9 месяцев этого года вырос на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,6 миллиона человек."В регионе за счет федеральных грантов уже поддержано 73 проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения, обустройству пляжей. Но для туристов необходимо создавать также комфортные гостиницы и санатории. Для этого прошу активнее вовлекать в работу бизнес, использовать инструменты корпораций "Кавказ.РФ" и "Туризм.РФ" по строительству обеспечивающей инфраструктуры к туристическим объектам", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20221117/krasnodarskiykray-1832155568.html

https://ria.ru/20221118/letnietury-1832170114.html

сочи

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архыз

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Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, рашид темрезов, сочи, россия, архыз, северный кавказ, политика, дороги, карачаево-черкесская республика (кчр), туризм, новости - туризм