https://ria.ru/20221118/ates-1832485021.html
Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России
Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России - РИА Новости, 18.11.2022
Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России
Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине, но были и другие мнения, говорится в совместном заявлении министров. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:21
2022-11-18T14:21
2022-11-18T14:29
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине, но были и другие мнения, говорится в совместном заявлении министров.Согласно заявлению, участники встречи провели дискуссию по вопросу российской спецоперации на Украине и "подтвердили свои позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН"."Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую неустойчивость в мировой экономике", - говорится в заявлении.Вместе с тем отмечается, что были выражены и "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18-19 ноября.
https://ria.ru/20221118/protestuyuschie-1832429620.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, АТЭС, Саммит АТЭС , Таиланд, Россия, Украина, ООН
14:21 18.11.2022 (обновлено: 14:29 18.11.2022)
Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России
Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине