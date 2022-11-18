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Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России - РИА Новости, 18.11.2022
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Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России
Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России - РИА Новости, 18.11.2022
Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России
Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине, но были и другие мнения, говорится в совместном заявлении министров. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:21
2022-11-18T14:29
в мире
атэс
саммит атэс
таиланд
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине, но были и другие мнения, говорится в совместном заявлении министров.Согласно заявлению, участники встречи провели дискуссию по вопросу российской спецоперации на Украине и "подтвердили свои позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН"."Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую неустойчивость в мировой экономике", - говорится в заявлении.Вместе с тем отмечается, что были выражены и "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18-19 ноября.
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в мире, атэс, саммит атэс , таиланд, россия, украина, оон
В мире, АТЭС, Саммит АТЭС , Таиланд, Россия, Украина, ООН
14:21 18.11.2022 (обновлено: 14:29 18.11.2022)
 
Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России

Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине, но были и другие мнения, говорится в совместном заявлении министров.
Согласно заявлению, участники встречи провели дискуссию по вопросу российской спецоперации на Украине и "подтвердили свои позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН".
"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую неустойчивость в мировой экономике", - говорится в заявлении.
Вместе с тем отмечается, что были выражены и "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".
Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18-19 ноября.
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