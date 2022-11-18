https://ria.ru/20221118/ates-1832485021.html

Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России

Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России - РИА Новости, 18.11.2022

Большинство участников встречи министров АТЭС осудили действия России

Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине, но были и другие мнения, говорится в совместном заявлении министров. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:21

2022-11-18T14:21

2022-11-18T14:29

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Большинство участников министерской встречи АТЭС осудили действия России на Украине, но были и другие мнения, говорится в совместном заявлении министров.Согласно заявлению, участники встречи провели дискуссию по вопросу российской спецоперации на Украине и "подтвердили свои позиции, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН"."Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую неустойчивость в мировой экономике", - говорится в заявлении.Вместе с тем отмечается, что были выражены и "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".Саммит АТЭС проходит в Таиланде 18-19 ноября.

https://ria.ru/20221118/protestuyuschie-1832429620.html

таиланд

россия

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, атэс, саммит атэс , таиланд, россия, украина, оон