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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) - РИА Новости, 18.11.2022

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) – межгосударственный форум, нацеленный на обеспечение... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:34

2022-11-18T01:34

2022-11-18T01:34

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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) – межгосударственный форум, нацеленный на обеспечение благосостояния жителей региона путем содействия сбалансированному, всеобъемлющему, устойчивому, инновационному и безопасному росту и ускорению региональной экономической интеграции. В странах-участниках АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 62% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли.Ожидается, что рост экономики стран АТЭС в 2022 году составит 2,5%, в 2023 году, согласно прогнозам, он составит 2,6%.АТЭС был образован в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в городе Канберре (Австралия) по инициативе Австралии.Созданию АТЭС предшествовало формирование в азиатско-тихоокеанском регионе в 1960-1980-х годах более локальных экономических союзов – Тихоокеанского экономического совета, Конференции по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Южно-тихоокеанского форума и т.д.АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.Участниками АТЭС являются 21 страна и территория: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. С учетом специфики, обусловленной участием в АТЭС Тайваня и Гонконга, на площадке Форума нельзя использовать государственную символику, а его членов принято называть "экономиками".В 1998 году, одновременно со вступлением в АТЭС России, Вьетнама и Перу, было принято решение о введении моратория на дальнейшее расширение членского состава форума. Заинтересованность в присоединении к форуму АТЭС проявляют Гватемала, Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.Статус наблюдателей имеют Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества и Форум островных государств Тихого океана.Изначальные программные Богорские цели АТЭС (провозглашены в 1994 году на саммите в Богоре, Индонезия) – выстраивание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) к 2020 году "свободной и открытой торгово-инвестиционной деятельности" при понимании приоритетности воплощенной в ВТО многосторонней торговой системы. Механизм продвижения в этом направлении – осуществление участниками добровольных шагов в русле принимаемых ими на основе консенсуса решений рекомендательного характера. Такой порядок работы Форума позволяет учитывать специфику каждой экономики, де-факто способствует утверждению принципа равноправной многосторонности в международных делах.Последовательное председательство в форуме в 2013-2019 годах ряда развивающихся экономик (Индонезия, КНР, Филиппины, Перу, Вьетнам, Папуа – Новая Гвинея, Чили) поставило во главу угла его повестки дня проблематику комплексного содействия всеобъемлющему росту в качестве оптимального ответа на основные современные угрозы долгосрочному экономическому благополучию АТР, к числу которых отнесены усиление протекционизма, увеличение неравенства между различными экономиками и социальными группами, ухудшение демографической ситуации в связи со старением населения.В этом контексте акцентирована важность продолжения шагов по либерализации и гармонизации национальных режимов регулирования торговли и инвестиций, прежде всего применительно к сфере услуг, в рамках которых развернута работа над концепцией Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ). Одновременно упор сделан на вопросы развития цифровой экономики, поддержки малого и среднего предпринимательства, реструктуризации хозяйственной деятельности, ориентированной на повышение производительности.В связи с истечением формального срока реализации Богорских целей (признаны в целом выполненными) на прошедшем 20 ноября 2020 года в онлайн-режиме саммите АТЭС были одобрены "Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года", предусматривающие формирование к 2040 году "открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества". Решать эту задачу предполагается на базе основополагающих для АТЭС принципов добровольности и консенсуса при принятии решений рекомендательного характера с упором на следующие направления работы:– создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды на основе согласованных в рамках ВТО правил, обеспечивающих функционирование многосторонней торговой системы; усиление региональной взаимосвязанности;– продвижение инноваций; совершенствование цифровой инфраструктуры; наращивание темпов цифровой трансформации; сокращение цифрового разрыва в целях повышения производительности и динамики роста, а также успешного участия граждан и предприятий во взаимосвязанной глобальной экономике;– обеспечение качественного экономического роста, способствующего повышению общего благополучия, в том числе представителей микро, малого и среднего бизнеса, женщин и других групп населения с нераскрытым экономическим потенциалом; инклюзивное развитие людских ресурсов; поиск ответа на комплекс экологических вызовов, включая изменение климата.Руководящими органами форума являются ежегодные неформальные саммиты глав государств и правительств и приуроченные к ним совместные встречи министров иностранных дел и министров торговли. На регулярной основе проводятся профильные министерские встречи.В рамках форума функционирует более 30 отраслевых диалоговых структур экспертного уровня (по торговле и инвестициям, стандартам и соответствию, малому и среднему предпринимательству, транспорту, энергетике, людским ресурсам, здравоохранению и др.), занимающихся проработкой актуальных вопросов социально-экономического развития региона.Выполнение административно-технических функций возложено на секретариат, расположенный в Сингапуре. Его возглавляет контрактный исполнительный директор, отбираемый по итогам открытого конкурса (с 2019 года – малайзийка Ребекка Фатима Ста Мария). При АТЭС действует Деловой консультативный совет, призванный продвигать на этой площадке подходы бизнеса к вопросам торгово-инвестиционного взаимодействия в регионе (в состав входят по три представителя каждой экономики, назначаемые главами государств и правительств).В форуме не существует алфавитной или иной формальной очередности председательства продолжительностью в один календарный год (претенденты выдвигают свои кандидатуры в инициативном порядке). Эти функции предполагают проведение на своей территории порядка ста мероприятий различного уровня, включая встречу лидеров, и предоставляют определенные прерогативы в определении приоритетов повестки дня при условии обеспечения должной преемственности в работе форума.В соответствии с решением лидеров АТЭС, принятым на саммите в Индонезии в 2013 году, в период 2016-2022 годов на форуме председательствуют, соответственно, Перу, Вьетнам, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Малайзия, Новая Зеландия и Таиланд.В 2012 году Россия впервые председательствовала на саммите АТЭС. Форум проходил на острове Русский во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Россия в качестве приоритетов своего председательства объявила следующие направления: развитие транспорта и логистики, продовольственная безопасность, либерализация торговли и региональная экономическая интеграция, сотрудничество в инновационной сфере. В 2018 году саммит АТЭС проходил в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби 17-18 ноября. Впервые с 1993 года саммит завершился без принятия совместной декларации лидеров. Встреча проходила на фоне торговой войны между Китаем и США – крупнейшими экономиками мира, а ряд западных СМИ сообщал о трениях с китайской делегацией при составлении итогового документа. В 2019 году саммит АТЭС должен был пройти в Чили, однако власти страны вынуждены были отменить проведение саммита в связи с массовыми акциями протеста, которые проходили в стране и часто заканчивались беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час. В 2020 году в АТЭС председательствовала Малайзия. 20 ноября в связи с пандемией COVID-19 саммит прошел в режиме видеоконференции под председательством премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина.Центральная тема встречи – пути преодоления социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, обсуждались перспективы взаимодействия в рамках АТЭС, в том числе вопросы обеспечения свободной торговли и наращивания объема инвестиций.В ходе встречи были приняты Куала-Лумпурская декларация 2020 года и заявление лидеров о Путраджайских ориентирах развития АТЭС до 2040 года.В 2021 году в АТЭС председательствовала Новая Зеландия. 16 июля 2021 года в режиме видеоконференции прошла неформальная встреча лидеров экономик форума АТЭС под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.Центральной темой саммита стали стоящие перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Очередная встреча лидеров экономик АТЭС прошла 12 ноября 2021 года в режиме видеоконференции.На повестке дня саммита, состоявшегося под председательством Новой Зеландии, – вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года. Лидеры АТЭС поддержали усилия по созданию зоны свободной торговли в регионе, договорились активно содействовать координации стран региона по восстановлению трансграничных путешествий, а также объявили о намерении расширить доступ стран к цифровым технологиям. По итогам саммита были приняты Заявление лидеров экономик – участниц форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" 2021 года и Аотеароанский план действий.Очередной саммит лидеров АТЭС пройдет 18-19 ноября 2022 года под председательством премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, атэс, саммит атэс , в мире