https://ria.ru/20210716/putin-1741564989.html
Путин участвует в онлайн-саммите АТЭС
Путин участвует в онлайн-саммите АТЭС - РИА Новости, 16.07.2021
Путин участвует в онлайн-саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:47
2021-07-16T15:47
2021-07-16T15:47
джасинда ардерн
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владимир путин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).Саммит проходит в пятницу в режиме видеоконференции. Кадры с этой встречи опубликованы на сайте visualrian.ru.Саммит, который проходит под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, был созван всего за пять дней, тогда как на ноябрь намечена еще и регулярная встреча АТЭС.По данным Кремля, лидеры стран АТЭС обсудят "задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции".
https://ria.ru/20210716/ates-1741527287.html
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джасинда ардерн, атэс, владимир путин, новая зеландия, в мире
Путин участвует в онлайн-саммите АТЭС
Президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума АТЭС