https://ria.ru/20210716/putin-1741564989.html

Путин участвует в онлайн-саммите АТЭС

Путин участвует в онлайн-саммите АТЭС - РИА Новости, 16.07.2021

Путин участвует в онлайн-саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:47

2021-07-16T15:47

2021-07-16T15:47

джасинда ардерн

атэс

владимир путин

новая зеландия

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).Саммит проходит в пятницу в режиме видеоконференции. Кадры с этой встречи опубликованы на сайте visualrian.ru.Саммит, который проходит под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, был созван всего за пять дней, тогда как на ноябрь намечена еще и регулярная встреча АТЭС.По данным Кремля, лидеры стран АТЭС обсудят "задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции".

https://ria.ru/20210716/ates-1741527287.html

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джасинда ардерн, атэс, владимир путин, новая зеландия, в мире