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Собянин рассказал о компенсации штрафов по ковидной амнистии - РИА Новости, 18.11.2022
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https://ria.ru/20221118/amnistiya-1832402272.html
Собянин рассказал о компенсации штрафов по ковидной амнистии
Собянин рассказал о компенсации штрафов по ковидной амнистии - РИА Новости, 18.11.2022
Собянин рассказал о компенсации штрафов по ковидной амнистии
Порядка 35 тысяч штрафов возвращено компаниям и москвичам по "ковидной амнистии", сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:42
2022-11-18T11:14
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Порядка 35 тысяч штрафов возвращено компаниям и москвичам по "ковидной амнистии", сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее Собянин принял решение объявить "ковидную амнистию" - органы исполнительной власти Москвы прекратили работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, правительство Москвы выплачивает субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.Также мэр отметил, что когда в столице была введена жесткая система регулирования и штрафные санкции для тех, кто нарушает установленные ограничения, не было цели "собрать побольше штрафов". По словам мэра, это было необходимо для того, чтобы спасти людей, оградить тех, кто болеет, от здоровых, не дать им заразиться, не обрушить систему здравоохранения и дать возможность спокойно пройти пиковое значение."Это важная, сложная, конечно, и неприятная работа. Поэтому, когда мы прошли основные проблемы и основные периоды эпидемии, то приняли решение вернуть эти деньги людям", - добавил мэр.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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"Для того, чтобы спасти людей" – Собянин о причинах штрафов для нарушителей ковидного режима
"Для того, чтобы спасти людей" – Собянин о причинах штрафов для нарушителей ковидного режима
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общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Сергей Собянин, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
10:42 18.11.2022 (обновлено: 11:14 18.11.2022)
 
Собянин рассказал о компенсации штрафов по ковидной амнистии

Мэр Собянин: в Москве по ковидной амнистии вернули порядка 35 тысяч штрафов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Порядка 35 тысяч штрафов возвращено компаниям и москвичам по "ковидной амнистии", сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Собянин принял решение объявить "ковидную амнистию" - органы исполнительной власти Москвы прекратили работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, правительство Москвы выплачивает субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.
"На сегодняшний день порядка 35 тысяч штрафов мы вернули и людям, и организациям", - сказал Собянин.
Также мэр отметил, что когда в столице была введена жесткая система регулирования и штрафные санкции для тех, кто нарушает установленные ограничения, не было цели "собрать побольше штрафов". По словам мэра, это было необходимо для того, чтобы спасти людей, оградить тех, кто болеет, от здоровых, не дать им заразиться, не обрушить систему здравоохранения и дать возможность спокойно пройти пиковое значение.
"Это важная, сложная, конечно, и неприятная работа. Поэтому, когда мы прошли основные проблемы и основные периоды эпидемии, то приняли решение вернуть эти деньги людям", - добавил мэр.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
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