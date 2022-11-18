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Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов - РИА Новости, 18.11.2022
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Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов
Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов - РИА Новости, 18.11.2022
Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов
Почти 30 телебашней по всей России окрасятся в зеленый цвет в вечер воскресенья в поддержку акции "Сохраним лес", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:26
2022-11-18T16:26
общество
россия
экология
экология в россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Почти 30 телебашней по всей России окрасятся в зеленый цвет в вечер воскресенья в поддержку акции "Сохраним лес", сообщили в пресс-службе проекта."В воскресный вечер 20 ноября видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране. Самая масштабная акция "Сохраним лес" в этот день достигнет цели года по высадке 70 миллионов деревьев", - следует из сообщения.Зеленую подсветку телебашен можно будет наблюдать в Москве, Белгороде, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Калуге, Костроме, Кызыле, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новгороде, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Пятигорске, Сочи, Саранске, Самаре, Саратове, Туле, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске и Ярославле.Акция посвящена знаковому для экологического проекта события - посадке 70 миллионов деревьев по всей России. Именно эту цель озвучил оргкомитет на старте акции в сентябре этого года.Посадка юбилейного дерева состоится 20 ноября в Ассиновском лесничестве в Чеченской Республике. В этот день в регионе на двух гектарах планируют высадить более шести тысяч молодых деревьев."Сохраним лес" – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые "Сохраним лес" провели в 2019 году. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
https://ria.ru/20221021/orenburzhe-1825583388.html
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общество, россия, экология, экология в россии
Общество, Россия, Экология, Экология в России
16:26 18.11.2022
 
Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов

В поддержку акции "Сохраним лес", 28 телебашен по всей России окрасятся в зеленый цвет

© РИА Новости / Виталий Карпов / Перейти в медиабанкТелецентр "Останкино"
Телецентр Останкино - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Виталий Карпов
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Телецентр "Останкино". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Почти 30 телебашней по всей России окрасятся в зеленый цвет в вечер воскресенья в поддержку акции "Сохраним лес", сообщили в пресс-службе проекта.
"В воскресный вечер 20 ноября видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране. Самая масштабная акция "Сохраним лес" в этот день достигнет цели года по высадке 70 миллионов деревьев", - следует из сообщения.
Высадка саженцев - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:37Оренбургская область
В 2022 году в Оренбуржье высадят порядка 900 га леса
Зеленую подсветку телебашен можно будет наблюдать в Москве, Белгороде, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Калуге, Костроме, Кызыле, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новгороде, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Пятигорске, Сочи, Саранске, Самаре, Саратове, Туле, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске и Ярославле.
Акция посвящена знаковому для экологического проекта события - посадке 70 миллионов деревьев по всей России. Именно эту цель озвучил оргкомитет на старте акции в сентябре этого года.
Посадка юбилейного дерева состоится 20 ноября в Ассиновском лесничестве в Чеченской Республике. В этот день в регионе на двух гектарах планируют высадить более шести тысяч молодых деревьев.
"Сохраним лес" – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые "Сохраним лес" провели в 2019 году. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
Заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ Станислав Сухих - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 03:00Наука
Микроводоросли станут "пищевыми заводами" благодаря ученым из России
 
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