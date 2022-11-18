https://ria.ru/20221118/aktsiya-1832536056.html
Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов
Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов - РИА Новости, 18.11.2022
Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов
Почти 30 телебашней по всей России окрасятся в зеленый цвет в вечер воскресенья в поддержку акции "Сохраним лес", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:26
2022-11-18T16:26
2022-11-18T16:26
общество
россия
экология
экология в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98664/80/986648021_0:828:2000:1953_1920x0_80_0_0_7a235f69f2919659def8645ac6610115.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Почти 30 телебашней по всей России окрасятся в зеленый цвет в вечер воскресенья в поддержку акции "Сохраним лес", сообщили в пресс-службе проекта."В воскресный вечер 20 ноября видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку теме восстановления лесов в нашей стране. Самая масштабная акция "Сохраним лес" в этот день достигнет цели года по высадке 70 миллионов деревьев", - следует из сообщения.Зеленую подсветку телебашен можно будет наблюдать в Москве, Белгороде, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Калуге, Костроме, Кызыле, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новгороде, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Пятигорске, Сочи, Саранске, Самаре, Саратове, Туле, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске и Ярославле.Акция посвящена знаковому для экологического проекта события - посадке 70 миллионов деревьев по всей России. Именно эту цель озвучил оргкомитет на старте акции в сентябре этого года.Посадка юбилейного дерева состоится 20 ноября в Ассиновском лесничестве в Чеченской Республике. В этот день в регионе на двух гектарах планируют высадить более шести тысяч молодых деревьев."Сохраним лес" – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов. Впервые "Сохраним лес" провели в 2019 году. Акция реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
https://ria.ru/20221021/orenburzhe-1825583388.html
https://ria.ru/20221109/bfu-1829929726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98664/80/986648021_0:548:2000:2048_1920x0_80_0_0_9c52eda9d4890d27237987983ae8b7ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, экология, экология в россии
Общество, Россия, Экология, Экология в России
Телебашни по всей России окрасятся в зеленый цвет в поддержку лесов
В поддержку акции "Сохраним лес", 28 телебашен по всей России окрасятся в зеленый цвет