https://ria.ru/20221118/aktivy-1832394873.html

ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро

ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро - РИА Новости, 18.11.2022

ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро

Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро, пишет издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:03

2022-11-18T10:03

2022-11-18T11:02

евросоюз

бельгия

санкции в отношении россии

еврокомиссия

россия

мария захарова

экономика

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро, пишет издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.Большая часть этих денег оказалась в Бельгии."На Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро", — говорится в статье. Дальше следует Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 миллиарда евро.По оценкам Еврокомиссии, из общей суммы примерно 33,8 миллиарда евро — это национальные резервы России, однако точная сумма неизвестна.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив примерно половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия воровством, обратив внимание на то, что ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний.При этом ЕС рассматривает вопрос о возможности конфисковать заблокированные российские средства и передать их для финансирования Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это абсолютно незаконные действия, которые противоречат международному праву и представляют собой посягательство на собственность, государственную и частную, что разрушает основы основ существующей в мире системы экономических взаимоотношений.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, отмечал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html

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бельгия

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, бельгия, санкции в отношении россии, еврокомиссия, россия, мария захарова, экономика