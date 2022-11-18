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ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро - РИА Новости, 18.11.2022
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ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро
ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро - РИА Новости, 18.11.2022
ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро, пишет издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:03
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евросоюз
бельгия
санкции в отношении россии
еврокомиссия
россия
мария захарова
экономика
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро, пишет издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.Большая часть этих денег оказалась в Бельгии."На Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро", — говорится в статье. Дальше следует Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 миллиарда евро.По оценкам Еврокомиссии, из общей суммы примерно 33,8 миллиарда евро — это национальные резервы России, однако точная сумма неизвестна.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив примерно половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия воровством, обратив внимание на то, что ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний.При этом ЕС рассматривает вопрос о возможности конфисковать заблокированные российские средства и передать их для финансирования Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это абсолютно незаконные действия, которые противоречат международному праву и представляют собой посягательство на собственность, государственную и частную, что разрушает основы основ существующей в мире системы экономических взаимоотношений.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, отмечал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html
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евросоюз, бельгия, санкции в отношении россии, еврокомиссия, россия, мария захарова, экономика
Евросоюз, Бельгия, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Россия, Мария Захарова, Экономика
10:03 18.11.2022 (обновлено: 11:02 18.11.2022)
 
ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро

Politico: Евросоюз решил заморозить российские активы на 68 миллиардов евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро, пишет издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.
Большая часть этих денег оказалась в Бельгии.
"На Бельгию приходится 50 миллиардов евро из 68 миллиардов евро", — говорится в статье. Дальше следует Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 миллиарда евро.
По оценкам Еврокомиссии, из общей суммы примерно 33,8 миллиарда евро — это национальные резервы России, однако точная сумма неизвестна.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, заморозив примерно половину российских золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия воровством, обратив внимание на то, что ЕС еще с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний.
При этом ЕС рассматривает вопрос о возможности конфисковать заблокированные российские средства и передать их для финансирования Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это абсолютно незаконные действия, которые противоречат международному праву и представляют собой посягательство на собственность, государственную и частную, что разрушает основы основ существующей в мире системы экономических взаимоотношений.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, отмечал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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