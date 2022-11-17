https://ria.ru/20221117/vostok-1832170259.html

На Дальнем Востоке хотят создать единую территорию опережающего развития

На Дальнем Востоке хотят создать единую территорию опережающего развития - РИА Новости, 17.11.2022

На Дальнем Востоке хотят создать единую территорию опережающего развития

Планируется создать единую территорию опережающего развития на Дальнем Востоке, идею предварительно одобрил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:31

2022-11-17T12:31

2022-11-17T12:33

дальний восток

экономика

михаил мишустин

юрий трутнев

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Планируется создать единую территорию опережающего развития на Дальнем Востоке, идею предварительно одобрил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Мы обсуждали с Михаилом Владимировичем Мишустиным дальнейшее совершенствование работы в территориях опережающего развития. Мы внесли предложения о создании единой ТОР на Дальнем Востоке, чтобы не принимать каждый раз поручением новое постановление правительства в части создания отдельных территорий опережающего развития. Мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития. Предложение предварительно Михаилом Владимировичем Мишустиным поддержано", - сказал Трутнев журналистам.

https://ria.ru/20221109/dfo-1830286687.html

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дальний восток, экономика, михаил мишустин, юрий трутнев, россия