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На Дальнем Востоке хотят создать единую территорию опережающего развития
На Дальнем Востоке хотят создать единую территорию опережающего развития - РИА Новости, 17.11.2022
На Дальнем Востоке хотят создать единую территорию опережающего развития
Планируется создать единую территорию опережающего развития на Дальнем Востоке, идею предварительно одобрил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:31
2022-11-17T12:31
2022-11-17T12:33
дальний восток
экономика
михаил мишустин
юрий трутнев
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Планируется создать единую территорию опережающего развития на Дальнем Востоке, идею предварительно одобрил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Мы обсуждали с Михаилом Владимировичем Мишустиным дальнейшее совершенствование работы в территориях опережающего развития. Мы внесли предложения о создании единой ТОР на Дальнем Востоке, чтобы не принимать каждый раз поручением новое постановление правительства в части создания отдельных территорий опережающего развития. Мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития. Предложение предварительно Михаилом Владимировичем Мишустиным поддержано", - сказал Трутнев журналистам.
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дальний восток, экономика, михаил мишустин, юрий трутнев, россия
Дальний Восток, Экономика, Михаил Мишустин, Юрий Трутнев, Россия
12:31 17.11.2022 (обновлено: 12:33 17.11.2022)
На Дальнем Востоке хотят создать единую территорию опережающего развития
Трутнев: на Дальнем Востоке хотят создать единую территорию опережающего развития