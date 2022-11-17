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Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20 - РИА Новости, 17.11.2022
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Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20
Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20 - РИА Новости, 17.11.2022
Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20
Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, как балансировал "между двух огней" во время саммита G20 на Бали. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:50
2022-11-17T18:50
в мире
джоко видодо
джо байден
си цзиньпин
индонезия
сша
китай
большая двадцатка
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, как балансировал "между двух огней" во время саммита G20 на Бали.Видодо сообщил порталу Tempo.co, что саммит прошел в "напряженной атмосфере, которая усугублялась нежеланием США и России идти на контакт".Тем не менее, по словам президента Индонезии, результаты саммита были весьма позитивными. Особенно Видодо приятно удивила теплая атмосфера переговоров между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином."Я и не ожидал, что результат их переговоров будет таким. Можно сказать, что США и Китай действовали сговорчиво", — рассказал глава государства.Видодо заявил, что пообщался с Байденом на саммите.Особое обращение есть у президента Индонезии и для председателя КНР."Что касается Китая, я называю Си Цзиньпина своим "старшим братом". Такая дипломатия действительно может разрядить атмосферу", - сказал Видодо.
https://ria.ru/20221117/status-1832288866.html
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в мире, джоко видодо, джо байден, си цзиньпин, индонезия, сша, китай, большая двадцатка, саммит g20, бали
В мире, Джоко Видодо, Джо Байден, Си Цзиньпин, Индонезия, США, Китай, Большая двадцатка, Саммит G20, Бали
18:50 17.11.2022
 
Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20

Лидер Индонезии Видодо назвал Байдена "старшим по званию", Си Цзиньпина — "старшим братом"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, как балансировал "между двух огней" во время саммита G20 на Бали.
Видодо сообщил порталу Tempo.co, что саммит прошел в "напряженной атмосфере, которая усугублялась нежеланием США и России идти на контакт".
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Тем не менее, по словам президента Индонезии, результаты саммита были весьма позитивными. Особенно Видодо приятно удивила теплая атмосфера переговоров между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я и не ожидал, что результат их переговоров будет таким. Можно сказать, что США и Китай действовали сговорчиво", — рассказал глава государства.
Видодо заявил, что пообщался с Байденом на саммите.
"Я назвал президента США "старшим по званию" и сказал, что многому научился у него. Я читал его книгу и наблюдал за ним, когда он еще был в конгрессе", - пояснил Видодо.
Особое обращение есть у президента Индонезии и для председателя КНР.
"Что касается Китая, я называю Си Цзиньпина своим "старшим братом". Такая дипломатия действительно может разрядить атмосферу", - сказал Видодо.
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В миреДжоко ВидодоДжо БайденСи ЦзиньпинИндонезияСШАКитайБольшая двадцаткаСаммит G20Бали
 
 
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