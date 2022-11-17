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Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20
Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20 - РИА Новости, 17.11.2022
Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20
Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, как балансировал "между двух огней" во время саммита G20 на Бали. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:50
2022-11-17T18:50
2022-11-17T18:50
в мире
джоко видодо
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си цзиньпин
индонезия
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большая двадцатка
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, как балансировал "между двух огней" во время саммита G20 на Бали.Видодо сообщил порталу Tempo.co, что саммит прошел в "напряженной атмосфере, которая усугублялась нежеланием США и России идти на контакт".Тем не менее, по словам президента Индонезии, результаты саммита были весьма позитивными. Особенно Видодо приятно удивила теплая атмосфера переговоров между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином."Я и не ожидал, что результат их переговоров будет таким. Можно сказать, что США и Китай действовали сговорчиво", — рассказал глава государства.Видодо заявил, что пообщался с Байденом на саммите.Особое обращение есть у президента Индонезии и для председателя КНР."Что касается Китая, я называю Си Цзиньпина своим "старшим братом". Такая дипломатия действительно может разрядить атмосферу", - сказал Видодо.
https://ria.ru/20221117/status-1832288866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, джоко видодо, джо байден, си цзиньпин, индонезия, сша, китай, большая двадцатка, саммит g20, бали
В мире, Джоко Видодо, Джо Байден, Си Цзиньпин, Индонезия, США, Китай, Большая двадцатка, Саммит G20, Бали
Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20
Лидер Индонезии Видодо назвал Байдена "старшим по званию", Си Цзиньпина — "старшим братом"