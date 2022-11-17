https://ria.ru/20221117/vidodo-1832296655.html

Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20

Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20 - РИА Новости, 17.11.2022

Президент Индонезии рассказал, как балансировал "между двух огней" на G20

Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, как балансировал "между двух огней" во время саммита G20 на Бали. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:50

2022-11-17T18:50

2022-11-17T18:50

в мире

джоко видодо

джо байден

си цзиньпин

индонезия

сша

китай

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799382633_0:33:3096:1775_1920x0_80_0_0_94cbcb801c99642f330f78ab1988ab2a.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, как балансировал "между двух огней" во время саммита G20 на Бали.Видодо сообщил порталу Tempo.co, что саммит прошел в "напряженной атмосфере, которая усугублялась нежеланием США и России идти на контакт".Тем не менее, по словам президента Индонезии, результаты саммита были весьма позитивными. Особенно Видодо приятно удивила теплая атмосфера переговоров между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином."Я и не ожидал, что результат их переговоров будет таким. Можно сказать, что США и Китай действовали сговорчиво", — рассказал глава государства.Видодо заявил, что пообщался с Байденом на саммите.Особое обращение есть у президента Индонезии и для председателя КНР."Что касается Китая, я называю Си Цзиньпина своим "старшим братом". Такая дипломатия действительно может разрядить атмосферу", - сказал Видодо.

https://ria.ru/20221117/status-1832288866.html

https://ria.ru/20221117/deklaratsiya-1832214420.html

индонезия

сша

китай

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, джоко видодо, джо байден, си цзиньпин, индонезия, сша, китай, большая двадцатка, саммит g20, бали