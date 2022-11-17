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Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится в декабре - РИА Новости, 17.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221117/vampiry-1832175584.html
Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится в декабре
Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится в декабре - РИА Новости, 17.11.2022
Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится в декабре
Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится 13 декабря, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:58
2022-11-17T12:58
культура
новости культуры
юрий стоянов
татьяна догилева
лилль
смоленск
кино и сериалы
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится 13 декабря, сообщает пресс-служба проекта.В нем будет 8 серий по 48 минут. К своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков. "Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров – на мне нет ни грамма грима – и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!" — шутит Стоянов. В сериале он сыграл главу вампирского клана — деда Славу. Также к касту присоединятся Анастасия Стежко (следователь Аннушка), Лукерья Ильяшенко (уральская вампирша Агата). В эпизодах снялись Екатерина Ланн, дочь Татьяны Догилевой. Она сыграла экс-хранительницу в молодости. В числе новых персонажей — Мила (Ева Смирнова). Девочка стала свидетелем странных убийств. Премьера первого сезона состоялась в марте 2021 года. Проект также был представлен на крупнейшем европейском смотре сериалов Series Mania во французском Лилле и был назван лучшим на IV Национальной премии в области веб-индустрии.В первых сериях рассказывалось о семье вампиров из Смоленска. Назвать их "грозой области" вряд ли получится. Они пили кровь, но никого не убивали. Более того, за их жизнью пристально следили Хранители. Это смертные, с которыми в давние времена кровососы заключили договор. Если упырь убьет человека, то Хранители его казнят. Второй сезон "Вампиров средней полосы" выйдет в онлайн-кинотеатре Start.
https://ria.ru/20221113/kino-1830850310.html
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новости культуры, юрий стоянов, татьяна догилева, лилль, смоленск, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Лилль, Смоленск, Кино и сериалы
12:58 17.11.2022
 
Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится в декабре

Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится 13 декабря

© Онлайн-кинотеатр STARTКадр из сериала "Вампиры средней полосы 2"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы 2
© Онлайн-кинотеатр START
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьера второго сезона "Вампиров средней полосы" состоится 13 декабря, сообщает пресс-служба проекта.
В нем будет 8 серий по 48 минут.
К своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков.
"Эта роль меня не то что перезагрузила, а примирила с моим актерским возрастом. Да, 65 лет, но каких! Мне не надо гримироваться, мне надо только зачесать вперед волосы, убрать от себя руки гримеров – на мне нет ни грамма грима – и вспомнить, на какую ногу я хромаю. Все!" — шутит Стоянов. В сериале он сыграл главу вампирского клана — деда Славу.
Также к касту присоединятся Анастасия Стежко (следователь Аннушка), Лукерья Ильяшенко (уральская вампирша Агата). В эпизодах снялись Екатерина Ланн, дочь Татьяны Догилевой. Она сыграла экс-хранительницу в молодости.
В числе новых персонажей — Мила (Ева Смирнова). Девочка стала свидетелем странных убийств.
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Премьера первого сезона состоялась в марте 2021 года. Проект также был представлен на крупнейшем европейском смотре сериалов Series Mania во французском Лилле и был назван лучшим на IV Национальной премии в области веб-индустрии.
В первых сериях рассказывалось о семье вампиров из Смоленска. Назвать их "грозой области" вряд ли получится. Они пили кровь, но никого не убивали. Более того, за их жизнью пристально следили Хранители. Это смертные, с которыми в давние времена кровососы заключили договор. Если упырь убьет человека, то Хранители его казнят.
Второй сезон "Вампиров средней полосы" выйдет в онлайн-кинотеатре Start.
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