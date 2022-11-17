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Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832217532.html
Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха
Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха - РИА Новости, 17.11.2022
Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха
Экс-президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал превосходство РФ... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:03
2022-11-17T15:03
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
петр порошенко
владимир краснов (пранкер вован)
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал превосходство РФ над Украиной в вооружении, заявил, что украинским войскам нечем защищаться от ударов с воздуха.Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров."У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство, и в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции", - сказал он, разговаривая по видеосвязи с пранкерами, представившимися бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом."Нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы поставить на Украину ЗРК, самолеты F16 и A10, чтобы хотя бы уравновесить наступательные потенциалы России, потому что нам сейчас нечем защищать свои войска от ударов с воздуха", - добавил он. Порошенко подчеркнул, что программа ленд-лиза так и не была запущена, несмотря на обещания.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825141484.html
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829071394.html
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технологии, россия, украина, петр порошенко, владимир краснов (пранкер вован), владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Петр Порошенко, Владимир Краснов (пранкер Вован), Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Ситуация в ДНР и ЛНР
15:03 17.11.2022
 
Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха

Порошенко в разговоре с пранкерами признал превосходство России над Украиной в воздухе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, признал превосходство РФ над Украиной в вооружении, заявил, что украинским войскам нечем защищаться от ударов с воздуха.
Видеозапись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров.
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"У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство, и в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе и в зоне нашей контрнаступательной операции", - сказал он, разговаривая по видеосвязи с пранкерами, представившимися бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.
"Нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы поставить на Украину ЗРК, самолеты F16 и A10, чтобы хотя бы уравновесить наступательные потенциалы России, потому что нам сейчас нечем защищать свои войска от ударов с воздуха", - добавил он. Порошенко подчеркнул, что программа ленд-лиза так и не была запущена, несмотря на обещания.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаПетр ПорошенкоВладимир Краснов (пранкер Вован)Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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