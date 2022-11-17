https://ria.ru/20221117/ukraina-1832201616.html

Порошенко рассказал пранкерам, какое оружие поставляют Украине страны НАТО

Порошенко рассказал пранкерам, какое оружие поставляют Украине страны НАТО - РИА Новости, 17.11.2022

Порошенко рассказал пранкерам, какое оружие поставляют Украине страны НАТО

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, какое оружие поставляют Украине страны НАТО, в частности, США, Италия и... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:17

2022-11-17T14:17

2022-11-17T14:17

специальная военная операция на украине

технологии

петр порошенко

украина

нато

владимир краснов (пранкер вован)

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал пранкерам Вовану и Лексусу, какое оружие поставляют Украине страны НАТО, в частности, США, Италия и Великобритания."Вам, вероятно, известно, что сейчас я сотрудничаю со многими бригадами, поставляю спецтехнику. Более чем на 1 млрд 300 млн гривен с 24 февраля: мы поставляем беспилотники, БТРы, новый БТР из Италии - MLS Shield, поставляем БТР Spartan из Великобритании, отличный проект по дронам, беспилотникам", - сказал он, разговаривая по видеосвязи с пранкерами, представившимися бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.Порошенко подчеркнул, что украинская армия обязана своими успехами поддержке США, которые поставляют военную технику, особенно артиллерию и комплексы радио-электронной борьбы."Я сомневаюсь, что все в полной мере понимают, что весь этот успех был бы совершенно невозможен без роли, поддержки, помощи США. Потому что на юге вся артиллерия западного калибра, большая часть артиллерии поставляется США. На востоке у нас много техники, включая HIMARS и комплексы радио-электронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825174096.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, петр порошенко, украина, нато, владимир краснов (пранкер вован), владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), ситуация в днр и лнр