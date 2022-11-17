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FP: Украина вызывает у НАТО страх - РИА Новости, 17.11.2022
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FP: Украина вызывает у НАТО страх
FP: Украина вызывает у НАТО страх - РИА Новости, 17.11.2022
FP: Украина вызывает у НАТО страх
Западные страны опасаются, что из-за продолжительных поставок оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:36
2022-11-17T15:16
в мире
джо байден
йенс столтенберг
украина
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вашингтон (штат)
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные страны опасаются, что из-за продолжительных поставок оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования, пишут обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон со ссылкой на анонимный источник из НАТО."Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены", — цитируют авторы чиновника альянса.По его словам, в НАТО ведутся дискуссии о том, как поддержать членов организации, если их запасы упадут ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора, особенно сейчас, когда генеральный секретарь Йенс Столтенберг говорит о продолжении помощи Украине.В Вашингтоне также идут обсуждения о том, что администрация Байдена и союзники должны были лучше подготовиться и увеличить производство необходимого военного оборудования, говорится в статье.Американские производители оружия боятся, что конфликт прекратится раньше, чем они успеют выполнить все заказы, а европейские не хотят увеличивать производство.Авторы утверждают, что официальные лица США и НАТО не видят ясного конца конфликта и западные военные готовятся к длительному периоду перемен.На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832153817.html
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в мире, джо байден, йенс столтенберг, украина, киев, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато
В мире, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, НАТО
12:36 17.11.2022 (обновлено: 15:16 17.11.2022)
 
FP: Украина вызывает у НАТО страх

Foreign Policy: НАТО беспокоят дальнейшие поставки оружия Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные страны опасаются, что из-за продолжительных поставок оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования, пишут обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон со ссылкой на анонимный источник из НАТО.
"Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены", — цитируют авторы чиновника альянса.
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По его словам, в НАТО ведутся дискуссии о том, как поддержать членов организации, если их запасы упадут ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора, особенно сейчас, когда генеральный секретарь Йенс Столтенберг говорит о продолжении помощи Украине.
В Вашингтоне также идут обсуждения о том, что администрация Байдена и союзники должны были лучше подготовиться и увеличить производство необходимого военного оборудования, говорится в статье.

"НАТО на самом деле не планирует вести подобные конфликты, и под этим я подразумеваю войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большого количества танковых и артиллерийских снарядов. Мы никогда не были готовы к такого рода войне", — заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган.

Американские производители оружия боятся, что конфликт прекратится раньше, чем они успеют выполнить все заказы, а европейские не хотят увеличивать производство.

"По сути, они говорят: "Покажите мне деньги". Они боятся, что война закончится, заказы прекратятся и они окажутся с этими расширенными заводами, которые не имеют заказов, чтобы заполнить их", — цитируют в статье бывшего начальника отдела структуры сил и инвестиций Пентагона Марка Кансиана.

Авторы утверждают, что официальные лица США и НАТО не видят ясного конца конфликта и западные военные готовятся к длительному периоду перемен.
На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
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