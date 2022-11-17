https://ria.ru/20221117/ukraina-1832172197.html

FP: Украина вызывает у НАТО страх

FP: Украина вызывает у НАТО страх - РИА Новости, 17.11.2022

FP: Украина вызывает у НАТО страх

Западные страны опасаются, что из-за продолжительных поставок оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:36

2022-11-17T12:36

2022-11-17T15:16

в мире

джо байден

йенс столтенберг

украина

киев

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Западные страны опасаются, что из-за продолжительных поставок оружия Киеву их собственные силы обороны останутся без необходимых запасов военного оборудования, пишут обозреватели Foreign Policy Джек Детш и Эми Макиннон со ссылкой на анонимный источник из НАТО."Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены", — цитируют авторы чиновника альянса.По его словам, в НАТО ведутся дискуссии о том, как поддержать членов организации, если их запасы упадут ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора, особенно сейчас, когда генеральный секретарь Йенс Столтенберг говорит о продолжении помощи Украине.В Вашингтоне также идут обсуждения о том, что администрация Байдена и союзники должны были лучше подготовиться и увеличить производство необходимого военного оборудования, говорится в статье.Американские производители оружия боятся, что конфликт прекратится раньше, чем они успеют выполнить все заказы, а европейские не хотят увеличивать производство.Авторы утверждают, что официальные лица США и НАТО не видят ясного конца конфликта и западные военные готовятся к длительному периоду перемен.На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832153817.html

https://ria.ru/20221117/nato-1832150217.html

украина

киев

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, йенс столтенберг, украина, киев, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато