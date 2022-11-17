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Американский ведущий обвинил Украину в попытке спровоцировать мировую войну - РИА Новости, 17.11.2022
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Американский ведущий обвинил Украину в попытке спровоцировать мировую войну
Американский ведущий обвинил Украину в попытке спровоцировать мировую войну - РИА Новости, 17.11.2022
Американский ведущий обвинил Украину в попытке спровоцировать мировую войну
Ведущий американской программы "The Benny Show" на телеканале Newsmax Бенни Джонсон обвинил Киев в попытке развязать третью мировую войну в своем... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:18
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в мире
анджей дуда
украина
польша
варшава
мид польши
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нато
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущий американской программы "The Benny Show" на телеканале Newsmax Бенни Джонсон обвинил Киев в попытке развязать третью мировую войну в своем Twitter-аккаунте."Украина пыталась развязать третью мировую войну, когда украинская ракета ударила по стране НАТО и убила невинных жителей. Украинские лидеры врали и обвиняли Россию. Об этом беспрекословно заявила АР. Лидеры Украины лгали, пытаясь начать полномасштабную третью мировую войну", — написал ведущий в Twitter.Он также задал риторический вопрос о том, кто заплатил за удар по Польше и смерть невинных жителей. Виновными ведущий назвал американских налогоплательщиков."Как вы себя чувствуете после этого факта?", — спросил он, отметив безрассудство и безответственность властей США.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.Накануне президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой долей ракеты принадлежали Украине.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/nebenzya-1832126511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/rakety-1832158446.html
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в мире, анджей дуда, украина, польша, варшава, мид польши, twitter, нато, зрк с-300
В мире, Анджей Дуда, Украина, Польша, Варшава, МИД Польши, Twitter, НАТО, ЗРК С-300
12:18 17.11.2022 (обновлено: 12:36 17.11.2022)
 
Американский ведущий обвинил Украину в попытке спровоцировать мировую войну

Американский ведущий Бенни Джонсон: Украина попыталась развязать третью мировую войну

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущий американской программы "The Benny Show" на телеканале Newsmax Бенни Джонсон обвинил Киев в попытке развязать третью мировую войну в своем Twitter-аккаунте.
"Украина пыталась развязать третью мировую войну, когда украинская ракета ударила по стране НАТО и убила невинных жителей. Украинские лидеры врали и обвиняли Россию. Об этом беспрекословно заявила АР. Лидеры Украины лгали, пытаясь начать полномасштабную третью мировую войну", — написал ведущий в Twitter.
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Запад нашел выход из украинского кризиса
Он также задал риторический вопрос о том, кто заплатил за удар по Польше и смерть невинных жителей. Виновными ведущий назвал американских налогоплательщиков.
"Как вы себя чувствуете после этого факта?", — спросил он, отметив безрассудство и безответственность властей США.
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Небензя: Украина и Польша пытались спровоцировать столкновение РФ и НАТО
Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
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Накануне президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой долей ракеты принадлежали Украине.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 18:36В мире
Дуда заявил об отсутствии опасности повторного ракетного обстрела Польши
 
В миреАнджей ДудаУкраинаПольшаВаршаваМИД ПольшиTwitterНАТОЗРК С-300
 
 
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