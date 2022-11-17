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Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты - РИА Новости, 17.11.2022
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты
Купивший Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:35
2022-11-17T12:35
2022-11-17T12:35
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Купивший Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты.Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.Илон Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, в мире, илон маск, сша, технологии, соцсети, социальные сети
Twitter, В мире, Илон Маск, США, Технологии, Соцсети, Социальные сети
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты
Глава Twitter Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты