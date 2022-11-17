https://ria.ru/20221117/twitter-1832171729.html

Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты

Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты - РИА Новости, 17.11.2022

Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты

Купивший Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:35

2022-11-17T12:35

2022-11-17T12:35

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Купивший Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты.Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.Илон Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

twitter, в мире, илон маск, сша, технологии, соцсети, социальные сети