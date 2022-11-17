Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/twitter-1832171729.html
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты - РИА Новости, 17.11.2022
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты
Купивший Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:35
2022-11-17T12:35
twitter
в мире
илон маск
сша
технологии
соцсети
социальные сети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Купивший Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты.Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.Илон Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
twitter, в мире, илон маск, сша, технологии, соцсети, социальные сети
Twitter, В мире, Илон Маск, США, Технологии, Соцсети, Социальные сети
12:35 17.11.2022
 
Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты

Глава Twitter Маск заявил о появлении в скором времени возможности писать длинные твиты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Купивший Twitter американский миллиардер Илон Маск заявил, что в соцсети в скором времени появится возможность писать длинные посты.
"Скоро появится возможность писать длинные твиты", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.
Илон Маск в октябре окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 16:20
Маск выдвинул сотрудникам Twitter ультиматум
 
TwitterВ миреИлон МаскСШАТехнологииСоцсетиСоциальные сети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала