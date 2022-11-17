https://ria.ru/20221117/twitter-1832126775.html
Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора
Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора - РИА Новости, 17.11.2022
Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора
Бывший глава Twitter Джек Дорси сообщил, что не вернется к должности генерального директора компании на фоне заявлений купившего социальную сеть Илона Маска о... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:59
2022-11-17T09:59
2022-11-17T09:59
в мире
джек дорси
илон маск
параг агравал
сша
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592973501_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_63e3339891e7fe26b32590c6e4e31858.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший глава Twitter Джек Дорси сообщил, что не вернется к должности генерального директора компании на фоне заявлений купившего социальную сеть Илона Маска о поиске нового руководителя."Нет", - ответил Дорси в посте в Twitter на вопрос одного из пользователей, согласится ли он занять пост генерального директора компании.В среду агентство Рейтер сообщило, что Маск заявил о намерении меньше времени заниматься Twitter и найти нового руководителя. Миллионер также добавил, что планирует завершить реструктуризацию компании на этой неделе.В ноябре 2021 года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а мае 2022 года покинул совет директоров социальной сети, о чем было объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Позднее сообщалось, что соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохраняет долю в компании, о чем свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html
https://ria.ru/20221116/musk-1831960755.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592973501_161:132:2652:2000_1920x0_80_0_0_95a852abcdad74dad180dd7b283cb8a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джек дорси, илон маск, параг агравал, сша, twitter
В мире, Джек Дорси, Илон Маск, Параг Агравал, США, Twitter
Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора
Экс-глава Twitter Джек Дорси заявил, что не вернется на место гендиректора компании