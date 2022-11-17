https://ria.ru/20221117/twitter-1832126775.html

Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора

Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора - РИА Новости, 17.11.2022

Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора

Бывший глава Twitter Джек Дорси сообщил, что не вернется к должности генерального директора компании на фоне заявлений купившего социальную сеть Илона Маска о... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:59

2022-11-17T09:59

2022-11-17T09:59

в мире

джек дорси

илон маск

параг агравал

сша

twitter

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший глава Twitter Джек Дорси сообщил, что не вернется к должности генерального директора компании на фоне заявлений купившего социальную сеть Илона Маска о поиске нового руководителя."Нет", - ответил Дорси в посте в Twitter на вопрос одного из пользователей, согласится ли он занять пост генерального директора компании.В среду агентство Рейтер сообщило, что Маск заявил о намерении меньше времени заниматься Twitter и найти нового руководителя. Миллионер также добавил, что планирует завершить реструктуризацию компании на этой неделе.В ноябре 2021 года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а мае 2022 года покинул совет директоров социальной сети, о чем было объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Позднее сообщалось, что соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохраняет долю в компании, о чем свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html

https://ria.ru/20221116/musk-1831960755.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джек дорси, илон маск, параг агравал, сша, twitter