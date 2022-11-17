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Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора - РИА Новости, 17.11.2022
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Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора
Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора - РИА Новости, 17.11.2022
Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора
Бывший глава Twitter Джек Дорси сообщил, что не вернется к должности генерального директора компании на фоне заявлений купившего социальную сеть Илона Маска о... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:59
2022-11-17T09:59
в мире
джек дорси
илон маск
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший глава Twitter Джек Дорси сообщил, что не вернется к должности генерального директора компании на фоне заявлений купившего социальную сеть Илона Маска о поиске нового руководителя."Нет", - ответил Дорси в посте в Twitter на вопрос одного из пользователей, согласится ли он занять пост генерального директора компании.В среду агентство Рейтер сообщило, что Маск заявил о намерении меньше времени заниматься Twitter и найти нового руководителя. Миллионер также добавил, что планирует завершить реструктуризацию компании на этой неделе.В ноябре 2021 года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а мае 2022 года покинул совет директоров социальной сети, о чем было объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Позднее сообщалось, что соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохраняет долю в компании, о чем свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
https://ria.ru/20221116/twitter-1831972952.html
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в мире, джек дорси, илон маск, параг агравал, сша, twitter
В мире, Джек Дорси, Илон Маск, Параг Агравал, США, Twitter
09:59 17.11.2022
 
Экс-глава Twitter заявил, что не вернется на место гендиректора

Экс-глава Twitter Джек Дорси заявил, что не вернется на место гендиректора компании

© AP Photo / Greg Nash/Pool Джек Дорси
Джек Дорси - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Greg Nash/Pool
Джек Дорси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший глава Twitter Джек Дорси сообщил, что не вернется к должности генерального директора компании на фоне заявлений купившего социальную сеть Илона Маска о поиске нового руководителя.
"Нет", - ответил Дорси в посте в Twitter на вопрос одного из пользователей, согласится ли он занять пост генерального директора компании.
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В среду агентство Рейтер сообщило, что Маск заявил о намерении меньше времени заниматься Twitter и найти нового руководителя. Миллионер также добавил, что планирует завершить реструктуризацию компании на этой неделе.
В ноябре 2021 года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а мае 2022 года покинул совет директоров социальной сети, о чем было объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.
В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Позднее сообщалось, что соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси сохраняет долю в компании, о чем свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
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В миреДжек ДорсиИлон МаскПараг АгравалСШАTwitter
 
 
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