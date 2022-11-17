https://ria.ru/20221117/tszinpin-1832215369.html

Дата визита Си Цзиньпина в Россию пока неизвестна

Дата визита Си Цзиньпина в Россию пока неизвестна - РИА Новости, 17.11.2022

Дата визита Си Цзиньпина в Россию пока неизвестна

Точных сроков визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:54

2022-11-17T14:54

2022-11-17T15:00

си цзиньпин

россия

китай

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

игорь моргулов

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Точных сроков визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока рано говорить, точных сроков нет. По мере того, как они будут по дипломатическим каналам согласовываться, будем вас информировать", - сказал Песков.Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году после завершения сессии китайского парламента, которая традиционно проходит в начале весны.

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россия

китай

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си цзиньпин, россия, китай, дмитрий песков (спецпредставитель президента), игорь моргулов, политика