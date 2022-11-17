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Дата визита Си Цзиньпина в Россию пока неизвестна
Дата визита Си Цзиньпина в Россию пока неизвестна - РИА Новости, 17.11.2022
Дата визита Си Цзиньпина в Россию пока неизвестна
Точных сроков визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:54
2022-11-17T14:54
2022-11-17T15:00
си цзиньпин
россия
китай
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
игорь моргулов
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Точных сроков визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока нет, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока рано говорить, точных сроков нет. По мере того, как они будут по дипломатическим каналам согласовываться, будем вас информировать", - сказал Песков.Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что Си Цзиньпин может посетить Россию в следующем году после завершения сессии китайского парламента, которая традиционно проходит в начале весны.
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си цзиньпин, россия, китай, дмитрий песков (спецпредставитель президента), игорь моргулов, политика
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Игорь Моргулов, Политика
14:54 17.11.2022 (обновлено: 15:00 17.11.2022)
Дата визита Си Цзиньпина в Россию пока неизвестна
Песков: точных сроков визита китайского лидера в Россию пока нет