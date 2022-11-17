https://ria.ru/20221117/tsekha-1832221603.html

Российские военные уничтожили цеха военного предприятия в Запорожье

Российские военные уничтожили цеха военного предприятия в Запорожье - РИА Новости, 17.11.2022

Российские военные уничтожили цеха военного предприятия в Запорожье

Ракетными ударами России в Запорожье и Павлограде поражены цеха двух украинских оборонных заводов, выпускавших топливо и ракетные двигатели, а также электронику РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:16

2022-11-17T15:16

2022-11-17T16:06

специальная военная операция на украине

запорожье

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832240485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95ff9a40676ac5f97d82a0c484d9037a.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ракетными ударами России в Запорожье и Павлограде поражены цеха двух украинских оборонных заводов, выпускавших топливо и ракетные двигатели, а также электронику для военных РЛС, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении цехов по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. 2022-11-17T15:16 true PT4M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны