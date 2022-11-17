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Российские военные уничтожили цеха военного предприятия в Запорожье
Российские военные уничтожили цеха военного предприятия в Запорожье - РИА Новости, 17.11.2022
Российские военные уничтожили цеха военного предприятия в Запорожье
Ракетными ударами России в Запорожье и Павлограде поражены цеха двух украинских оборонных заводов, выпускавших топливо и ракетные двигатели, а также электронику РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:16
2022-11-17T15:16
2022-11-17T16:06
специальная военная операция на украине
запорожье
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Ракетными ударами России в Запорожье и Павлограде поражены цеха двух украинских оборонных заводов, выпускавших топливо и ракетные двигатели, а также электронику для военных РЛС, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса "Искра", в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
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Минобороны РФ об уничтожении цехов по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ
ВКС России уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.
2022-11-17T15:16
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PT4M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожье, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
15:16 17.11.2022 (обновлено: 16:06 17.11.2022)
Российские военные уничтожили цеха военного предприятия в Запорожье
Минобороны: российские военные цеха военных предприятий в Запорожье и Павлограде