https://ria.ru/20221117/tryudo-1832131020.html
"Вот это порка": канадцы отчитали Трюдо вслед за Си Цзиньпином
"Вот это порка": канадцы отчитали Трюдо вслед за Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.11.2022
"Вот это порка": канадцы отчитали Трюдо вслед за Си Цзиньпином
Канадский премьер Джастин Трюдо опозорился после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, изрядно подпортив имидж страны на международной арене, заявили... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:20
2022-11-17T10:20
2022-11-17T13:46
в мире
джастин трюдо
си цзиньпин
китай
канада
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канадский премьер Джастин Трюдо опозорился после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, изрядно подпортив имидж страны на международной арене, заявили зрители телеканала CBC.Накануне в Сети появилась видеозапись с саммита G20 в Индонезии, на которой Си Цзиньпин обвинил Трюдо в нарушении условий переговоров и передаче подробностей их диалога в СМИ. Премьер-министр Канады ответил, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог".Канадцы остались недовольны поведением премьер-министра, который, по их мнению, не смог достойно оправдаться после подобных претензий."Премьер-министр доказал, по крайней мере, мне, что он никогда не бывает открыт с канадцами", — заметил Rick Botting."И снова наш премьер-министр завирусился из-за проблем. Видео даже не нужно смотреть со звуком, язык его тела и то, как он прячется после разговора, говорят сами за себя — действительно неловко", — добавил Gary Foucault."Какое отношение имеет утечка конфиденциальной информации к свободному и открытому диалогу? Понял ли Трюдо, что имеется в виду под конфиденциальным обсуждением? Он всегда избегает ответа на вопрос и отвечает совершенно не относящимися к делу комментариями. Думаю, он слишком туп, чтобы отвечать без сценария, подготовленного другими. Какой позор для Канады", — посетовал Ted Lunny."Заученные ответы Трюдо могут быть полезны в палате общин, но не с Си. То, как он ушел от разговора после того, как его отругали, говорит о том, насколько он не в себе", — считает Leonardo Romero."Что ж, отныне взрослые политики на мировой арене просто будут заставлять Трюдо подписывать соглашение о неразглашении, прежде чем впускать его в комнату", — отметил David Greene.Ранее лидеры двух государств провели короткую неофициальную встречу. Канадский премьер, в частности, выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в выборы в его стране. При этом отмечается, что Китай не опубликовал отчет о встрече и она не упоминалась в государственных СМИ. На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его. Видео с напряженным диалогом лидеров двух стран выложили в Сеть корреспонденты канадского пула.
https://ria.ru/20221116/razgovor-1831993257.html
https://ria.ru/20221027/peregovory-1827345622.html
https://ria.ru/20221117/sammit-1832104804.html
https://ria.ru/20221117/natsvalyuty-1832100885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джастин трюдо, си цзиньпин, китай, канада, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джастин Трюдо, Си Цзиньпин, Китай, Канада, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
10:20 17.11.2022 (обновлено: 13:46 17.11.2022)
"Вот это порка": канадцы отчитали Трюдо вслед за Си Цзиньпином
Канадцы обрушились на премьера Трюдо после того, как его отчитал Си Цзиньпин
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Канадский премьер Джастин Трюдо опозорился после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, изрядно подпортив имидж страны на международной арене, заявили зрители телеканала CBC
.
Накануне в Сети появилась видеозапись с саммита G20
в Индонезии
, на которой Си Цзиньпин обвинил Трюдо в нарушении условий переговоров и передаче подробностей их диалога в СМИ. Премьер-министр Канады
ответил, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог".
Канадцы остались недовольны поведением премьер-министра, который, по их мнению, не смог достойно оправдаться после подобных претензий.
"Премьер-министр доказал, по крайней мере, мне, что он никогда не бывает открыт с канадцами", — заметил Rick Botting.
"Вау, вот это порка. Какой стыд", — написал William Knot.
"И снова наш премьер-министр завирусился из-за проблем. Видео даже не нужно смотреть со звуком, язык его тела и то, как он прячется после разговора, говорят сами за себя — действительно неловко", — добавил Gary Foucault.
"Какое отношение имеет утечка конфиденциальной информации к свободному и открытому диалогу? Понял ли Трюдо, что имеется в виду под конфиденциальным обсуждением? Он всегда избегает ответа на вопрос и отвечает совершенно не относящимися к делу комментариями. Думаю, он слишком туп, чтобы отвечать без сценария, подготовленного другими. Какой позор для Канады", — посетовал Ted Lunny.
"Ох, малыш Джастин. В этом мире есть люди, которых можно перебивать, и те, кого нельзя. Председатель — один из тех, кого вы не должны прерывать. Я не говорю, что надо перед ним заискивать, просто нужно проявить немного уважения", — написал Richard Eye.
"Заученные ответы Трюдо могут быть полезны в палате общин, но не с Си. То, как он ушел от разговора после того, как его отругали, говорит о том, насколько он не в себе", — считает Leonardo Romero.
"Что ж, отныне взрослые политики на мировой арене просто будут заставлять Трюдо подписывать соглашение о неразглашении, прежде чем впускать его в комнату", — отметил David Greene.
Ранее лидеры двух государств провели короткую неофициальную встречу. Канадский премьер, в частности, выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в выборы в его стране. При этом отмечается, что Китай не опубликовал отчет о встрече и она не упоминалась в государственных СМИ. На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его. Видео с напряженным диалогом лидеров двух стран выложили в Сеть корреспонденты канадского пула.