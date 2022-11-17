https://ria.ru/20221117/tryudo-1832131020.html

"Вот это порка": канадцы отчитали Трюдо вслед за Си Цзиньпином

"Вот это порка": канадцы отчитали Трюдо вслед за Си Цзиньпином - РИА Новости, 17.11.2022

"Вот это порка": канадцы отчитали Трюдо вслед за Си Цзиньпином

Канадский премьер Джастин Трюдо опозорился после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, изрядно подпортив имидж страны на международной арене, заявили... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:20

2022-11-17T10:20

2022-11-17T13:46

в мире

джастин трюдо

си цзиньпин

китай

канада

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канадский премьер Джастин Трюдо опозорился после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, изрядно подпортив имидж страны на международной арене, заявили зрители телеканала CBC.Накануне в Сети появилась видеозапись с саммита G20 в Индонезии, на которой Си Цзиньпин обвинил Трюдо в нарушении условий переговоров и передаче подробностей их диалога в СМИ. Премьер-министр Канады ответил, что "в Канаде верят в открытый и честный диалог".Канадцы остались недовольны поведением премьер-министра, который, по их мнению, не смог достойно оправдаться после подобных претензий."Премьер-министр доказал, по крайней мере, мне, что он никогда не бывает открыт с канадцами", — заметил Rick Botting."И снова наш премьер-министр завирусился из-за проблем. Видео даже не нужно смотреть со звуком, язык его тела и то, как он прячется после разговора, говорят сами за себя — действительно неловко", — добавил Gary Foucault."Какое отношение имеет утечка конфиденциальной информации к свободному и открытому диалогу? Понял ли Трюдо, что имеется в виду под конфиденциальным обсуждением? Он всегда избегает ответа на вопрос и отвечает совершенно не относящимися к делу комментариями. Думаю, он слишком туп, чтобы отвечать без сценария, подготовленного другими. Какой позор для Канады", — посетовал Ted Lunny."Заученные ответы Трюдо могут быть полезны в палате общин, но не с Си. То, как он ушел от разговора после того, как его отругали, говорит о том, насколько он не в себе", — считает Leonardo Romero."Что ж, отныне взрослые политики на мировой арене просто будут заставлять Трюдо подписывать соглашение о неразглашении, прежде чем впускать его в комнату", — отметил David Greene.Ранее лидеры двух государств провели короткую неофициальную встречу. Канадский премьер, в частности, выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в выборы в его стране. При этом отмечается, что Китай не опубликовал отчет о встрече и она не упоминалась в государственных СМИ. На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его. Видео с напряженным диалогом лидеров двух стран выложили в Сеть корреспонденты канадского пула.

https://ria.ru/20221116/razgovor-1831993257.html

https://ria.ru/20221027/peregovory-1827345622.html

https://ria.ru/20221117/sammit-1832104804.html

https://ria.ru/20221117/natsvalyuty-1832100885.html

китай

канада

индонезия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, джастин трюдо, си цзиньпин, китай, канада, индонезия, большая двадцатка, саммит g20