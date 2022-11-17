08:40 17.11.2022 (обновлено: 08:46 17.11.2022)
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
В регионах на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в этих регионах. Указано, что тревога объявлена в 8.23 и 8.29 мск соответственно.
Позднее воздушную тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил о возможном ракетном ударе по региону.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.