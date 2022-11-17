https://ria.ru/20221117/trevoga-1832113263.html

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2022

В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:40

2022-11-17T08:40

2022-11-17T08:46

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в этих регионах. Указано, что тревога объявлена в 8.23 и 8.29 мск соответственно.Позднее воздушную тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил о возможном ракетном ударе по региону.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николаевская область