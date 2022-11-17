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В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/trevoga-1832113263.html
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.11.2022
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:40
2022-11-17T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаевская область
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в этих регионах. Указано, что тревога объявлена в 8.23 и 8.29 мск соответственно.Позднее воздушную тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил о возможном ракетном ударе по региону.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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в мире, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область
08:40 17.11.2022 (обновлено: 08:46 17.11.2022)
 
В некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу

В регионах на юге и востоке Украины объявили воздушную тревогу

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в этих регионах. Указано, что тревога объявлена в 8.23 и 8.29 мск соответственно.
Позднее воздушную тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил о возможном ракетном ударе по региону.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаевская область
 
 
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