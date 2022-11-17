https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

Россия готовится вновь болеть за Трампа

Россия готовится вновь болеть за Трампа - РИА Новости, 17.11.2022

Россия готовится вновь болеть за Трампа

Дональд Трамп объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Хотя уже давно было понятно, что экс-президент хочет вернуться в Белый дом,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:00

2022-11-17T08:00

2022-11-17T08:05

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дональд трамп

джо байден

рон десантис

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нато

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Дональд Трамп объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Хотя уже давно было понятно, что экс-президент хочет вернуться в Белый дом, официального выдвижения не было — и только сейчас, после промежуточных выборов в конгресс Трамп вступил в борьбу.В своей часовой речи он говорил о том, что страна находится в ужасном состоянии и серьезной беде. И чтобы снова сделать Америку великой и славной, нужно великое движение, общая кампания для победы над противником:То есть Трамп снова вступает в борьбу как противник истеблишмента — именно так он победил в 2016-м и был близок к победе в 2020-м (сам он уверен в том, что победу у него украли — и не он один так считает). Сейчас на Трампа опять обрушится вся мощь американских медиа — "вашингтонское болото", то есть то самое глубинное государство, которое объявил своим главным врагом Трамп, сделает все для того, чтобы не допустить его возвращения к власти.Причем для начала они попытаются заблокировать его выдвижение от Республиканской партии — используя для этого в том числе и относительно неудачное выступление "слонов" на промежуточных выборах. Республиканцы не смогли взять сенат, а в палате представителей получили гораздо меньше ожидаемого (хотя и вернули себе контроль над ней). Противники Трампа в Республиканской партии оживились, утверждая, что "Дональд Трамп стоил нам победы", а Джо Байден и демократы предвкушают схватку экс-президента с Роном Десантисом, триумфально переизбравшимся губернатором Флориды.Республиканец Десантис пока не заявлял о своих президентских амбициях, однако если раньше он был не только единомышленником, но и в целом верным сторонником Трампа, то теперь уходит от ответа на вопрос, будет ли выдвигаться в случае участия в выборах экс-президента. Почти наверняка будет — сыграть на амбициях 44-летнего Десантиса не так сложно, ведь медиа и немалая часть республиканского истеблишмента будут уверять его, что именно он сможет привести партию к победе, а 76-летнего Трампа пора списать в утиль. Но Трамп боец — и просто так он не сдастся. Более того, именно Трамп во многом и породил Десантиса (хотя политик из Флориды появился в палате представителей еще в 2012-м, на волне успеха "чайной партии" — антиэлитного и консервативного течения в Республиканской партии), помогая ему избраться губернатором Флориды в 2018-м.Так что Трамп не собирается уходить в историю. Что бы ни показывали сегодняшние рейтинги (по некоторым из которых Десантис уже опережает Трампа по популярности среди республиканцев), у экс-президента есть все возможности для выдвижения от партии, в которой он сейчас имеет куда более серьезные позиции, чем в 2016-м, когда против него было абсолютное большинство республиканской элиты. Тогда он сумел сломать ее сопротивление, завоевав симпатии рядовых избирателей, а сейчас у него есть устойчивая база поддержки, немалая часть которой уверена, что его нечестным путем лишили второго срока в 2020-м. Невозможно себе представить, чтобы они отвернулись от Трампа к 2024 году, — только если он сам не передумает избираться президентом, уступив дорогу Десантису. Но этот вариант сейчас практически исключен, и если состояние здоровья или пуля не остановят Трампа, то он окажется в бюллетенях для голосования 5 ноября 2024-го.В этот день за Трампа многие будут болеть и в России — точно так же, как болели за него в 2016-м и 2020-м. Эта ставка на Трампа у некоторых вызывает недоумение и даже негодование — мол, что за наивные надежды на странного эгоцентрика, некомпетентного сумасброда, окруженного внешнеполитическими "ястребами"? Он что, подружится с Россией, прекратит поддерживать Украину или распустит НАТО? Как можно верить этому патологическому лгуну и уж тем более делать на него ставку?Негативное отношение к Трампу свойственно не только либералам — некоторые консерваторы у нас считают его ненастоящим правым, популистом (забывая, что этот термин часто используют просто в качестве клейма), не верят в его изоляционизм и антиглобализм. Спорить и с либеральными, и с патриотическими противниками Трампа можно долго — указывая хотя бы на то, что за время его пребывания в Белом доме он был скован по рукам и ногам совместными усилиями "вашингтонского болота" и конгресса. И что утверждение Трампа о том, что "войны на Украине бы не случилось, если бы я был президентом", не стоит воспринимать только как демагогический ход в борьбе с Байденом — судя по всем косвенным данным, решение о подготовке к спецоперации было принято в Москве после прихода в Белый дом демократического президента. Не потому, что Путин считал, что с Трампом можно обо всем договориться, а потому, что он понимал, что с Байденом ни о чем договориться невозможно.Трамп для России не "президент мечты" и никакой не "русский кандидат" — у нас вообще не может быть "своего человека" в Белом доме. Трамп — упертый американский националист, человек, который действительно хочет "сделать Америку великой снова", но именно США, а не глобальную империю (фундаментом для строительства которой и должны служить Штаты), миссия которой невыполнима, но ради воплощения мечты о ней наднациональная элита готова переформатировать не только весь мир, но и сами Соединенные Штаты. Которые в сознании большинства (пока еще большинства) американцев все-таки остаются страной васпов (белых англосаксонских протестантов) с консервативными (по нынешним временам) ценностями и понятиями. Даже удивительно, что такие люди, как Трамп, сохранились в американской элите — хотя он как раз не из элиты (не стоит путать богатство с избранностью), не из "вашингтонского болота".У "Америки-мечты" Трампа есть шансы на реванш в ближайшие годы — хотя и большая часть элиты (ставшей космополитической), и демографические и прочие тенденции работают против нее. Такая Америка — если она вернется и состоится — конечно, тоже может быть противником и даже врагом России. Она может не уйти в неоизоляционизм, то есть не замкнуться в себе, а пытаться продолжать (в том числе по инерции) "пасти народы" и претендовать на гегемонию везде и во всем. Но с такой Америкой есть шанс не только враждовать, но и разговаривать. И даже договариваться о правилах миропорядка — потому что для нее будут иметь значение в первую очередь ее собственные национальные интересы, интересы сильного общества и благополучного государства. А с глобалистской Америкой в принципе ни о чем договориться невозможно — потому что она враг не только нашему, но и своему народу.Но ведь не всему, а только половине его? Нет, всему. Потому что, разобравшись с "реднеками", наднациональная американская элита точно так же потом переформатирует и свою нынешнюю базу, либеральных горожан и цветных. Однако это проблемы Америки, а для нас важно только то, с кем нам там выстраивать отношения (война ведь тоже некая форма отношений). И с Америкой Трампа нам есть о чем говорить — именно поэтому в России будут болеть за него.Ну а те, кто не верит ни Трампу, ни его мечте, будут болеть за него просто по принципу "чем хуже, тем лучше" — надеясь на то, что его избрание приведет к еще большему расколу Штатов, а то и станет решающим шагом на пути к гражданской войне. Хотя мечтающим об этом я бы рекомендовал сделать ставку на победу Байдена — чтобы уж наверняка получить желаемые последствия.

https://ria.ru/20221116/vydvizhenie-1831804164.html

https://ria.ru/20221109/florida-1830145018.html

https://ria.ru/20221116/tramp-1831834279.html

https://ria.ru/20221113/pelosi-1831207180.html

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флорида

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авторы, дональд трамп, джо байден, рон десантис, америка, флорида, нато, сша, политика, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, промежуточные выборы в сша