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Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США - РИА Новости, 16.11.2022
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Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США - РИА Новости, 16.11.2022
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
Бывший глава США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, это следует из опубликованного документа федеральной... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T04:54
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Бывший глава США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, это следует из опубликованного документа федеральной избирательной комиссии.Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года.Бывший президент анонсировал "важное заявление" в Мар-а-Лаго 15 ноября еще перед промежуточными выборами в конгресс. Ранее на своей странице в социальной сети Truth Social он писал, что его выступление "обернется одним из самых важных дней в истории страны".Ранее Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах.Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
04:54 16.11.2022 (обновлено: 05:15 16.11.2022)
 
Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США

Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Бывший глава США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, это следует из опубликованного документа федеральной избирательной комиссии.
Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года.
Бывший президент анонсировал "важное заявление" в Мар-а-Лаго 15 ноября еще перед промежуточными выборами в конгресс. Ранее на своей странице в социальной сети Truth Social он писал, что его выступление "обернется одним из самых важных дней в истории страны".
Ранее Трамп сообщил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах.
Трамп продолжает настаивать на том, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на собрании своих сторонников в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 07:09В мире
Трамп не пришел в конгресс для дачи показаний по делу о штурме Капитолия
 
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