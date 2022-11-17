Дерипаска считает, что США бросят Тайвань
Дерипаска считает, что США бросят Тайвань из-за колоссального госдолга перед Китаем
© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. США скорее всего "сольют" Тайвань, ведь одним из крупнейших держателей огромного американского госдолга является Китай, считает российский миллиардер Олег Дерипаска.
"Видимо, и Тайвань сольют, раз серьезно задумались о переносе производства всех чипов на территорию США с него", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале. "Китай после Японии является крупнейшим держателем американского долга, и очень важно для Белого дома избежать его распродажи именно сейчас", - объяснил бизнесмен, отметив, что у США "сумасшедший долг" в 31 триллион долларов.
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Президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на только что завершившемся саммите G20 заявил, что не считает вероятной попытку Китая в ближайшее время силой захватить Тайвань. Председатель КНР, как сообщил МИД республики, в ходе разговора с американским лидером назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях двух стран, которую нельзя пересекать.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.