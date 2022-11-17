https://ria.ru/20221117/tayvan-1832137949.html

Дерипаска считает, что США бросят Тайвань

Дерипаска считает, что США бросят Тайвань - РИА Новости, 17.11.2022

Дерипаска считает, что США бросят Тайвань

США скорее всего "сольют" Тайвань, ведь одним из крупнейших держателей огромного американского госдолга является Китай, считает российский миллиардер Олег... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:50

2022-11-17T10:50

2022-11-17T10:50

в мире

китай

тайвань

сша

россия

олег дерипаска

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. США скорее всего "сольют" Тайвань, ведь одним из крупнейших держателей огромного американского госдолга является Китай, считает российский миллиардер Олег Дерипаска."Видимо, и Тайвань сольют, раз серьезно задумались о переносе производства всех чипов на территорию США с него", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале. "Китай после Японии является крупнейшим держателем американского долга, и очень важно для Белого дома избежать его распродажи именно сейчас", - объяснил бизнесмен, отметив, что у США "сумасшедший долг" в 31 триллион долларов.Президент США Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на только что завершившемся саммите G20 заявил, что не считает вероятной попытку Китая в ближайшее время силой захватить Тайвань. Председатель КНР, как сообщил МИД республики, в ходе разговора с американским лидером назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях двух стран, которую нельзя пересекать.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831472095.html

https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, тайвань, сша, россия, олег дерипаска