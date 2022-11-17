https://ria.ru/20221117/tarantino-1832301310.html

Тарантино собирается снять сериал

Тарантино собирается снять сериал - РИА Новости, 17.11.2022

Тарантино собирается снять сериал

Квентин Тарантино собирается снять сериал в следующем году, пишет Variety. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:07

2022-11-17T19:07

2022-11-17T19:07

культура

новости культуры

квентин тарантино

кино и сериалы

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Квентин Тарантино собирается снять сериал в следующем году, пишет Variety.Планами режиссер поделился на одном из мероприятий, посвященных продвижению его книги о кино. Но ни название, ни подробности сюжета предстоящего шоу Тарантино не раскрыл. Известно лишь, что в нем будет восемь эпизодов. Постановщик уже работал над сериалами. Например, снял несколько фрагментов культового "C.S.I.: Место преступления" в 2005 году.

https://ria.ru/20221117/tarantino-1832139257.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, квентин тарантино, кино и сериалы