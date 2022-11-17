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Тарантино собирается снять сериал - РИА Новости, 17.11.2022
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Культура
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Тарантино собирается снять сериал
Тарантино собирается снять сериал - РИА Новости, 17.11.2022
Тарантино собирается снять сериал
Квентин Тарантино собирается снять сериал в следующем году, пишет Variety. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:07
2022-11-17T19:07
культура
новости культуры
квентин тарантино
кино и сериалы
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Квентин Тарантино собирается снять сериал в следующем году, пишет Variety.Планами режиссер поделился на одном из мероприятий, посвященных продвижению его книги о кино. Но ни название, ни подробности сюжета предстоящего шоу Тарантино не раскрыл. Известно лишь, что в нем будет восемь эпизодов. Постановщик уже работал над сериалами. Например, снял несколько фрагментов культового "C.S.I.: Место преступления" в 2005 году.
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новости культуры, квентин тарантино, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Квентин Тарантино, Кино и сериалы
19:07 17.11.2022
 
Тарантино собирается снять сериал

Квентин Тарантино собирается в следующем году снять сериал

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРежиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Квентин Тарантино собирается снять сериал в следующем году, пишет Variety.
Планами режиссер поделился на одном из мероприятий, посвященных продвижению его книги о кино. Но ни название, ни подробности сюжета предстоящего шоу Тарантино не раскрыл.
Известно лишь, что в нем будет восемь эпизодов.
Постановщик уже работал над сериалами. Например, снял несколько фрагментов культового "C.S.I.: Место преступления" в 2005 году.
Режиссер Квентин Тарантино в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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