https://ria.ru/20221117/tarantino-1832139257.html

Тарантино назвал свой лучший фильм

Тарантино назвал свой лучший фильм - РИА Новости, 17.11.2022

Тарантино назвал свой лучший фильм

Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм, пишет Variety со ссылкой на радио SiriusXM. РИА Новости, 17.11.2022

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квентин тарантино

брэд питт (уильям бредли)

леонардо ди каприо

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм, пишет Variety со ссылкой на радио SiriusXM. В мировом прокате лента собрала 374 миллиона долларов. В 2020 получила десять номинаций на "Оскар", и Брэд Питт забрал статуэтку за мужскую роль второго плана. События в картине разворачиваются в 1969 году — на закате "золотого века" Голливуда. Карьеру на "фабрике грез" пытаются построить двое друзей — погасшая звезда кино Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Питт). Последний живет в трейлере со своим любимцем — питбулем Бренди. А первый — рядом с Шэрон Тейт (Марго Робби) и Романом Полански (Рафаль Заверуха).

https://ria.ru/20221028/tarantino-1827493352.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, квентин тарантино, брэд питт (уильям бредли), леонардо ди каприо