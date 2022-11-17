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Тарантино назвал свой лучший фильм - РИА Новости, 17.11.2022
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Культура
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Тарантино назвал свой лучший фильм
Тарантино назвал свой лучший фильм - РИА Новости, 17.11.2022
Тарантино назвал свой лучший фильм
Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм, пишет Variety со ссылкой на радио SiriusXM. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:12
2022-11-17T11:12
культура
новости культуры
кино и сериалы
квентин тарантино
брэд питт (уильям бредли)
леонардо ди каприо
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм, пишет Variety со ссылкой на радио SiriusXM. В мировом прокате лента собрала 374 миллиона долларов. В 2020 получила десять номинаций на "Оскар", и Брэд Питт забрал статуэтку за мужскую роль второго плана. События в картине разворачиваются в 1969 году — на закате "золотого века" Голливуда. Карьеру на "фабрике грез" пытаются построить двое друзей — погасшая звезда кино Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Питт). Последний живет в трейлере со своим любимцем — питбулем Бренди. А первый — рядом с Шэрон Тейт (Марго Робби) и Романом Полански (Рафаль Заверуха).
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новости культуры, кино и сериалы, квентин тарантино, брэд питт (уильям бредли), леонардо ди каприо
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Квентин Тарантино, Брэд Питт (Уильям Бредли), Леонардо Ди Каприо
11:12 17.11.2022
 
Тарантино назвал свой лучший фильм

Квентин Тарантино назвал "Однажды в... Голливуде" своим лучшим фильмом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРежиссер Квентин Тарантино в Москве
Режиссер Квентин Тарантино в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм, пишет Variety со ссылкой на радио SiriusXM.
"Я, конечно же, мог сказать что-то вроде "Ох, да все мои фильмы мне как дети". Но я действительно думаю, что самый лучший из них — это "Однажды в... Голливуде", — заявил режиссер.
В мировом прокате лента собрала 374 миллиона долларов. В 2020 получила десять номинаций на "Оскар", и Брэд Питт забрал статуэтку за мужскую роль второго плана.
События в картине разворачиваются в 1969 году — на закате "золотого века" Голливуда. Карьеру на "фабрике грез" пытаются построить двое друзей — погасшая звезда кино Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Питт). Последний живет в трейлере со своим любимцем — питбулем Бренди. А первый — рядом с Шэрон Тейт (Марго Робби) и Романом Полански (Рафаль Заверуха).
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КультураНовости культурыКино и сериалыКвентин ТарантиноБрэд Питт (Уильям Бредли)Леонардо Ди Каприо
 
 
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