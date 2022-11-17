https://ria.ru/20221117/tarantino-1832139257.html
Тарантино назвал свой лучший фильм
Тарантино назвал свой лучший фильм - РИА Новости, 17.11.2022
Тарантино назвал свой лучший фильм
Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм, пишет Variety со ссылкой на радио SiriusXM. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:12
2022-11-17T11:12
2022-11-17T11:12
культура
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кино и сериалы
квентин тарантино
брэд питт (уильям бредли)
леонардо ди каприо
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм, пишет Variety со ссылкой на радио SiriusXM. В мировом прокате лента собрала 374 миллиона долларов. В 2020 получила десять номинаций на "Оскар", и Брэд Питт забрал статуэтку за мужскую роль второго плана. События в картине разворачиваются в 1969 году — на закате "золотого века" Голливуда. Карьеру на "фабрике грез" пытаются построить двое друзей — погасшая звезда кино Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Питт). Последний живет в трейлере со своим любимцем — питбулем Бренди. А первый — рядом с Шэрон Тейт (Марго Робби) и Романом Полански (Рафаль Заверуха).
https://ria.ru/20221028/tarantino-1827493352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, квентин тарантино, брэд питт (уильям бредли), леонардо ди каприо
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Квентин Тарантино, Брэд Питт (Уильям Бредли), Леонардо Ди Каприо
Тарантино назвал свой лучший фильм
Квентин Тарантино назвал "Однажды в... Голливуде" своим лучшим фильмом