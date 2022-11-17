13:39 17.11.2022 (обновлено: 15:11 17.11.2022)
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Президент Путин исключил из состава СПЧ Сванидзе, Бабушкина, Каляпина и Винокурову
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека, президентский указ опубликовали на портале правовой информации.
Так, в СПЧ вошли:
- —Юлия Белехова — руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Московской области;
- —Ян Власов — сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов;
- —Ольга Демичева — президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы";
- —Николай Иванов — председатель правления общероссийской общественной организации "Союз писателей России";
- —Владимир Иконников — председатель Общественной палаты Сахалинской области;
- —Александр Коц — специальный корреспондент "Комсомольской правды";
- —Андрей Мельников — ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы;
- —Сергей Рукшин — профессор РГПУ имени Герцена;
- —Елена Шишкина — член президиума общественного движения "Свободный Донбасс";
- —Екатерина Сморода — уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области.
Кроме того, президент исключил из Совета Николая Сванидзе, Ивана Бабушкина, Игоря Каляпина, Екатерину Винокурову, Ивана Засурского.