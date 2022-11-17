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Путин подписал указ об изменении состава СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022
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Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека, президентский указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:39
2022-11-17T15:11
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
игорь каляпин
николай сванидзе
союз писателей россии
общество
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека, президентский указ опубликовали на портале правовой информации.Так, в СПЧ вошли:Кроме того, президент исключил из Совета Николая Сванидзе, Ивана Бабушкина, Игоря Каляпина, Екатерину Винокурову, Ивана Засурского.
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владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь каляпин, николай сванидзе, союз писателей россии, общество, россия
Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Игорь Каляпин, Николай Сванидзе, Союз писателей России, Общество, Россия
13:39 17.11.2022 (обновлено: 15:11 17.11.2022)
 
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ

Президент Путин исключил из состава СПЧ Сванидзе, Бабушкина, Каляпина и Винокурову

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека, президентский указ опубликовали на портале правовой информации.
Так, в СПЧ вошли:
  • Юлия Белехова — руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Московской области;
  • Ян Власов — сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов;
  • Ольга Демичева — президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы";
  • Николай Иванов — председатель правления общероссийской общественной организации "Союз писателей России";
  • Владимир Иконников — председатель Общественной палаты Сахалинской области;
  • Александр Коц — специальный корреспондент "Комсомольской правды";
  • Андрей Мельников — ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы;
  • Сергей Рукшин — профессор РГПУ имени Герцена;
  • Елена Шишкина — член президиума общественного движения "Свободный Донбасс";
  • Екатерина Сморода — уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области.
Кроме того, президент исключил из Совета Николая Сванидзе, Ивана Бабушкина, Игоря Каляпина, Екатерину Винокурову, Ивана Засурского.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 07:23
В СПЧ хотят дать Союзу журналистов полномочия регулировки действий блогеров
 
Владимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Игорь КаляпинНиколай СванидзеСоюз писателей РоссииОбществоРоссия
 
 
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