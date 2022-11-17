https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html

Путин подписал указ об изменении состава СПЧ

Путин подписал указ об изменении состава СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022

Путин подписал указ об изменении состава СПЧ

Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека, президентский указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:39

2022-11-17T13:39

2022-11-17T15:11

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

игорь каляпин

николай сванидзе

союз писателей россии

общество

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Владимир Путин изменил состав Совета по правам человека, президентский указ опубликовали на портале правовой информации.Так, в СПЧ вошли:Кроме того, президент исключил из Совета Николая Сванидзе, Ивана Бабушкина, Игоря Каляпина, Екатерину Винокурову, Ивана Засурского.

https://ria.ru/20221113/spch-1831126477.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), игорь каляпин, николай сванидзе, союз писателей россии, общество, россия