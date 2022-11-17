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В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы - РИА Новости, 17.11.2022
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В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы
В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы - РИА Новости, 17.11.2022
В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы
Предложение направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов России... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:02
2022-11-17T11:02
экономика
сергей цеков
андрей кутепов
дмитрий григоренко
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложение направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов России правильное, я его поддерживаю, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации. Сенатор направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости."Хорошее предложение, я его поддерживаю", - сказал Цеков.Он считает важным направление средств на восстановление не только Крымского моста, но и инфраструктуры четырех новых субъектов РФ."Это заставит задуматься американцев, европейцев, когда они пытаются забрать наши активы - что у нас есть ответ", - сказал политик.Он также поддержал еще одно предложение Кутепова заморозить в РФ активы уехавших из России бизнесменов и направлять доходы от них на ведение специальной военной операции."Это я поддерживаю", - сказал Цеков.
https://ria.ru/20221117/sovfed-1832124243.html
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экономика, сергей цеков, андрей кутепов, дмитрий григоренко, россия
Экономика, Сергей Цеков, Андрей Кутепов, Дмитрий Григоренко, Россия
11:02 17.11.2022
 
В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы

В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы иностранцев в новые регионы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложение направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов России правильное, я его поддерживаю, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации. Сенатор направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
09:47
Доходы уехавших из России бизнесменов могут направить на спецоперацию
"Хорошее предложение, я его поддерживаю", - сказал Цеков.
Он считает важным направление средств на восстановление не только Крымского моста, но и инфраструктуры четырех новых субъектов РФ.
"Это заставит задуматься американцев, европейцев, когда они пытаются забрать наши активы - что у нас есть ответ", - сказал политик.
Он также поддержал еще одно предложение Кутепова заморозить в РФ активы уехавших из России бизнесменов и направлять доходы от них на ведение специальной военной операции.
"Это я поддерживаю", - сказал Цеков.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
10:09
Замороженные активы иностранцев могут направить на ремонт Крымского моста
 
ЭкономикаСергей ЦековАндрей КутеповДмитрий ГригоренкоРоссия
 
 
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