https://ria.ru/20221117/sovfed-1832141230.html

В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы

В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы - РИА Новости, 17.11.2022

В Совфеде поддержали идею направить замороженные активы в новые регионы

Предложение направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов России... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:02

2022-11-17T11:02

2022-11-17T11:02

экономика

сергей цеков

андрей кутепов

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложение направлять замороженные в России средства иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление инфраструктуры новых регионов России правильное, я его поддерживаю, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил направлять замороженные активы иностранных инвесторов из недружественных стран на восстановление Крымского моста, а также на восстановление инфраструктуры на территориях, которые находятся в зоне действия спецоперации. Сенатор направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Документ есть в распоряжении РИА Новости."Хорошее предложение, я его поддерживаю", - сказал Цеков.Он считает важным направление средств на восстановление не только Крымского моста, но и инфраструктуры четырех новых субъектов РФ."Это заставит задуматься американцев, европейцев, когда они пытаются забрать наши активы - что у нас есть ответ", - сказал политик.Он также поддержал еще одно предложение Кутепова заморозить в РФ активы уехавших из России бизнесменов и направлять доходы от них на ведение специальной военной операции."Это я поддерживаю", - сказал Цеков.

https://ria.ru/20221117/sovfed-1832124243.html

https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей цеков, андрей кутепов, дмитрий григоренко, россия