https://ria.ru/20221117/si-1832146788.html
Пекин призвал не воспринимать слова Си Цзиньпина в адрес Трюдо как критику
Пекин призвал не воспринимать слова Си Цзиньпина в адрес Трюдо как критику - РИА Новости, 17.11.2022
Пекин призвал не воспринимать слова Си Цзиньпина в адрес Трюдо как критику
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в четверг, что не следует интерпретировать слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес канадского премьера... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:23
2022-11-17T11:23
2022-11-17T11:23
в мире
джастин трюдо
си цзиньпин
китай
канада
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в четверг, что не следует интерпретировать слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес канадского премьера Джастина Трюдо из видео с саммита G20 как критику, обвинения или угрозы, это был обычный разговор лидеров двух государств.Ранее корреспонденты пула канадского премьера выложили видео с напряженным диалогом председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Канады Джастина Трюдо на полях саммита G20, в ходе которого китайский лидер высказал недовольство Трюдо за то, что содержание их разговора, который должен был быть конфиденциальным, "просочилось в СМИ".По данным офиса Трюдо, премьер Канады во вторник провел короткую неофициальную встречу с Си Цзиньпином. В ходе этой встречи канадский лидер выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в канадские выборы. Китайская сторона не опубликовала заявление о встрече, и она не упоминалась в государственных СМИ. На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его."Во-первых, я хотела бы подчеркнуть, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, а также выступает против вмешательства любой страны во внутренние дела других государств. Причины сложностей в китайско-канадских отношениях в последние годы очень ясны, и ответственность лежит не на китайской стороне", - заявила дипломат.Она отметила, что "взаимное уважение является основой межгосударственных отношений, канадская сторона должна придерживаться духа стремления к поиску точек соприкосновения при сохранении разногласий и при помощи реальных действий создавать условия для улучшения отношений Китая и Канады"."Вместе с тем, хотела бы сказать, что упомянутое вами видео действительно является фрагментом краткой беседы лидеров двух стран во время саммита G20, это нормально, и я полагаю, это не следует интерпретировать как то, что председатель Си Цзиньпин кого-то критикует или обвиняет", - добавила она.На видео слышно, как китайский лидер говорит, что диалог должен быть искренним, "иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться".Отвечая на вопрос о том, можно ли интерпретировать последнюю фразу китайского лидера как угрозу, Мао Нин подчеркнула: "я не считаю, что это угроза"."Вы все смотрели это видео, я считаю нормальным, что лидеры двух стран кратко общаются во время саммита G20, мы все выражаем каждый свою позицию, и обе стороны (на видео – ред.) выражают каждый свою позицию", - указала она.Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.
https://ria.ru/20221117/tryudo-1832131020.html
https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джастин трюдо, си цзиньпин, китай, канада, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джастин Трюдо, Си Цзиньпин, Китай, Канада, Большая двадцатка, Саммит G20
Пекин призвал не воспринимать слова Си Цзиньпина в адрес Трюдо как критику
МИД Китая: Си Цзиньпин не критиковал, не обвинял и не угрожал Трюдо на видео с саммита G20
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в четверг, что не следует интерпретировать слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес канадского премьера Джастина Трюдо из видео с саммита G20 как критику, обвинения или угрозы, это был обычный разговор лидеров двух государств.
Ранее корреспонденты пула канадского премьера выложили видео с напряженным диалогом председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Канады
Джастина Трюдо на полях саммита G20, в ходе которого китайский лидер высказал недовольство Трюдо за то, что содержание их разговора, который должен был быть конфиденциальным, "просочилось в СМИ".
По данным офиса Трюдо, премьер Канады во вторник провел короткую неофициальную встречу с Си Цзиньпином. В ходе этой встречи канадский лидер выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в канадские выборы. Китайская сторона не опубликовала заявление о встрече, и она не упоминалась в государственных СМИ. На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его.
"Во-первых, я хотела бы подчеркнуть, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, а также выступает против вмешательства любой страны во внутренние дела других государств. Причины сложностей в китайско-канадских отношениях в последние годы очень ясны, и ответственность лежит не на китайской стороне", - заявила дипломат.
Она отметила, что "взаимное уважение является основой межгосударственных отношений, канадская сторона должна придерживаться духа стремления к поиску точек соприкосновения при сохранении разногласий и при помощи реальных действий создавать условия для улучшения отношений Китая и Канады".
"Вместе с тем, хотела бы сказать, что упомянутое вами видео действительно является фрагментом краткой беседы лидеров двух стран во время саммита G20, это нормально, и я полагаю, это не следует интерпретировать как то, что председатель Си Цзиньпин кого-то критикует или обвиняет", - добавила она.
На видео слышно, как китайский лидер говорит, что диалог должен быть искренним, "иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться".
Отвечая на вопрос о том, можно ли интерпретировать последнюю фразу китайского лидера как угрозу, Мао Нин подчеркнула: "я не считаю, что это угроза".
"Вы все смотрели это видео, я считаю нормальным, что лидеры двух стран кратко общаются во время саммита G20, мы все выражаем каждый свою позицию, и обе стороны (на видео – ред.) выражают каждый свою позицию", - указала она.
Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали
15 и 16 ноября.