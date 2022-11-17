https://ria.ru/20221117/si-1832146788.html

Пекин призвал не воспринимать слова Си Цзиньпина в адрес Трюдо как критику

Пекин призвал не воспринимать слова Си Цзиньпина в адрес Трюдо как критику - РИА Новости, 17.11.2022

Пекин призвал не воспринимать слова Си Цзиньпина в адрес Трюдо как критику

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в четверг, что не следует интерпретировать слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес канадского премьера... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:23

2022-11-17T11:23

2022-11-17T11:23

в мире

джастин трюдо

си цзиньпин

китай

канада

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в четверг, что не следует интерпретировать слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес канадского премьера Джастина Трюдо из видео с саммита G20 как критику, обвинения или угрозы, это был обычный разговор лидеров двух государств.Ранее корреспонденты пула канадского премьера выложили видео с напряженным диалогом председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Канады Джастина Трюдо на полях саммита G20, в ходе которого китайский лидер высказал недовольство Трюдо за то, что содержание их разговора, который должен был быть конфиденциальным, "просочилось в СМИ".По данным офиса Трюдо, премьер Канады во вторник провел короткую неофициальную встречу с Си Цзиньпином. В ходе этой встречи канадский лидер выразил обеспокоенность по поводу "предполагаемого вмешательства" Китая в канадские выборы. Китайская сторона не опубликовала заявление о встрече, и она не упоминалась в государственных СМИ. На следующий день председатель КНР, оказавшись лицом к лицу с Трюдо, лично раскритиковал его."Во-первых, я хотела бы подчеркнуть, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран, а также выступает против вмешательства любой страны во внутренние дела других государств. Причины сложностей в китайско-канадских отношениях в последние годы очень ясны, и ответственность лежит не на китайской стороне", - заявила дипломат.Она отметила, что "взаимное уважение является основой межгосударственных отношений, канадская сторона должна придерживаться духа стремления к поиску точек соприкосновения при сохранении разногласий и при помощи реальных действий создавать условия для улучшения отношений Китая и Канады"."Вместе с тем, хотела бы сказать, что упомянутое вами видео действительно является фрагментом краткой беседы лидеров двух стран во время саммита G20, это нормально, и я полагаю, это не следует интерпретировать как то, что председатель Си Цзиньпин кого-то критикует или обвиняет", - добавила она.На видео слышно, как китайский лидер говорит, что диалог должен быть искренним, "иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться".Отвечая на вопрос о том, можно ли интерпретировать последнюю фразу китайского лидера как угрозу, Мао Нин подчеркнула: "я не считаю, что это угроза"."Вы все смотрели это видео, я считаю нормальным, что лидеры двух стран кратко общаются во время саммита G20, мы все выражаем каждый свою позицию, и обе стороны (на видео – ред.) выражают каждый свою позицию", - указала она.Саммит стран G20 прошел на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября.

https://ria.ru/20221117/tryudo-1832131020.html

https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html

китай

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джастин трюдо, си цзиньпин, китай, канада, большая двадцатка, саммит g20