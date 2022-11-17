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Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
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Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки
Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки
Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал "хорошей новостью" продление продуктовой сделки на фоне высокого спроса на зерно и удобрения в мире. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:44
2022-11-17T12:06
евросовет
экономика
шарль мишель
оон
зерновая сделка
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал "хорошей новостью" продление продуктовой сделки на фоне высокого спроса на зерно и удобрения в мире.Ранее источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что участники продуктовой сделки пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней."Я приветствую продление зерновой инициативы. С учетом того, что в рамках этой инициативы уже экспортировано 10 миллионов тонн зерна, это хорошая новость для мира, который остро нуждается в доступе к зерну и удобрениями. Высоко оцениваю постоянные усилия ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша", - написал Мишель в Twitter.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html
https://ria.ru/20221115/sdelka-1831514750.html
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евросовет, экономика, шарль мишель, оон, зерновая сделка
Евросовет, Экономика, Шарль Мишель, ООН, зерновая сделка
11:44 17.11.2022 (обновлено: 12:06 17.11.2022)
 
Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки

Глава Евросовета Мишель назвал продление продуктовой сделки хорошей новостью

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГлава Евросовета Шарль Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал "хорошей новостью" продление продуктовой сделки на фоне высокого спроса на зерно и удобрения в мире.
Ранее источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что участники продуктовой сделки пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 14:54
Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов
"Я приветствую продление зерновой инициативы. С учетом того, что в рамках этой инициативы уже экспортировано 10 миллионов тонн зерна, это хорошая новость для мира, который остро нуждается в доступе к зерну и удобрениями. Высоко оцениваю постоянные усилия ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша", - написал Мишель в Twitter.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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ЕвросоветЭкономикаШарль МишельООНзерновая сделка
 
 
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