11:44 17.11.2022 (обновлено: 12:06 17.11.2022)
Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки
Глава Евросовета Мишель назвал продление продуктовой сделки хорошей новостью
Глава Евросовета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал "хорошей новостью" продление продуктовой сделки на фоне высокого спроса на зерно и удобрения в мире.
Ранее источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что участники продуктовой сделки пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней.
"Я приветствую продление зерновой инициативы. С учетом того, что в рамках этой инициативы уже экспортировано 10 миллионов тонн зерна, это хорошая новость для мира, который остро нуждается в доступе к зерну и удобрениями. Высоко оцениваю постоянные усилия ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша", - написал Мишель в Twitter.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.