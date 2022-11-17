https://ria.ru/20221117/sdelka-1832154720.html

Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки

Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки - РИА Новости, 17.11.2022

Глава Евросовета одобрил продление продуктовой сделки

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал "хорошей новостью" продление продуктовой сделки на фоне высокого спроса на зерно и удобрения в мире. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:44

2022-11-17T11:44

2022-11-17T12:06

евросовет

экономика

шарль мишель

оон

зерновая сделка

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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал "хорошей новостью" продление продуктовой сделки на фоне высокого спроса на зерно и удобрения в мире.Ранее источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что участники продуктовой сделки пришли к согласию по продлению механизма еще на 120 дней."Я приветствую продление зерновой инициативы. С учетом того, что в рамках этой инициативы уже экспортировано 10 миллионов тонн зерна, это хорошая новость для мира, который остро нуждается в доступе к зерну и удобрениями. Высоко оцениваю постоянные усилия ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша", - написал Мишель в Twitter.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html

https://ria.ru/20221115/sdelka-1831514750.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросовет, экономика, шарль мишель, оон, зерновая сделка