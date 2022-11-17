https://ria.ru/20221117/razvedki-1832180235.html
Россия и США договорились воздержаться от использования ЯО, заявил Эрдоган
Россия и США договорились воздержаться от использования ЯО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 17.11.2022
Россия и США договорились воздержаться от использования ЯО, заявил Эрдоган
Россия и США условились воздерживаться от применения ядерного оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:04
2022-11-17T13:04
2022-11-17T14:44
в мире
россия
сша
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
анкара
сергей нарышкин
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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Россия и США условились воздерживаться от применения ядерного оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие", — сообщил он по возвращении из Индонезии, где проходил саммит G20.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США сообщил, что глава ЦРУ Уильям Бернс в начале недели встретился с директором российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить положение задержанных граждан США и ядерные риски. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".В последнее время США и их союзники постоянно обвиняют Россию в том, что она прибегает к ядерному шантажу и якобы угрожает нанести удар оружием массового поражения. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание обстановки вокруг российской угрозы используется Западом, чтобы негативно повлиять на дружественные России страны.При этом российское Минобороны заявляло, что располагает информацией о планах Киева устроить на своей территории провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
https://ria.ru/20221115/kitay-1831760709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, сша, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), анкара, сергей нарышкин, ядерное оружие, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, турция
В мире, Россия, США, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Анкара, Сергей Нарышкин, Ядерное оружие, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
13:04 17.11.2022 (обновлено: 14:44 17.11.2022)
Россия и США договорились воздержаться от использования ЯО, заявил Эрдоган
Эрдоган: Россия и США договорились в Анкаре воздержаться от использования ядерного оружия