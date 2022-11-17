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Названы самые популярные города для новогодних поездок с детьми - РИА Новости, 17.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221117/puteschestviya-1831974708.html
Названы самые популярные города для новогодних поездок с детьми
Названы самые популярные города для новогодних поездок с детьми - РИА Новости, 17.11.2022
Названы самые популярные города для новогодних поездок с детьми
Туристы, опрошенные онлайн сервисом, определили самые востребованные маршруты для поездок с детьми во время зимних каникул, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:07
2022-11-17T11:07
туризм
туризм
новости - туризм
великий устюг
москва
сочи
новый год
дети
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн сервисом, определили самые востребованные маршруты для поездок с детьми во время зимних каникул, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1856 пользователей и выяснили, что большинство (67 процентов) в новогодние праздники предпочитают путешествовать.Лучшим российским городом для этих целей назван Сочи — его выбрали 22 процента респондентов. Второе место занял Великий Устюг, который считают интересным направлением для отдыха с детьми 17 процентов клиентов сервиса, а третье — Москва, которую указали 14 процентов туристов.В пятерку самых популярных также вошли Санкт-Петербург с 13 процентами голосов и Карелия — с 11 процентами.Хорошим развлечением в поездке 91 процент родителей считают прогулки по украшенному городу и посещение шумных ярмарок. При этом ходить по музеям и выставкам готовы лишь девять процентов туристов.Новогодние представления и тематические концерты называют интересным вариантом проведения досуга 82 процента респондентов. Такое же количество голосов отдано каткам. Еще 67 процентов путешественников планируют посетить различные мастер-классы для детей: это может быть, например, лепка из глины или изготовление елочных игрушек.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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туризм, новости - туризм, великий устюг, москва, сочи, новый год, дети
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Великий Устюг, Москва, Сочи, Новый год, Дети
11:07 17.11.2022
 
Названы самые популярные города для новогодних поездок с детьми

OneTwoTrip: для новогодних поездок с детьми самым популярным городом стал Сочи

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве
Люди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн сервисом, определили самые востребованные маршруты для поездок с детьми во время зимних каникул, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1856 пользователей и выяснили, что большинство (67 процентов) в новогодние праздники предпочитают путешествовать.
Лучшим российским городом для этих целей назван Сочи — его выбрали 22 процента респондентов. Второе место занял Великий Устюг, который считают интересным направлением для отдыха с детьми 17 процентов клиентов сервиса, а третье — Москва, которую указали 14 процентов туристов.
В пятерку самых популярных также вошли Санкт-Петербург с 13 процентами голосов и Карелия — с 11 процентами.
Хорошим развлечением в поездке 91 процент родителей считают прогулки по украшенному городу и посещение шумных ярмарок. При этом ходить по музеям и выставкам готовы лишь девять процентов туристов.
Новогодние представления и тематические концерты называют интересным вариантом проведения досуга 82 процента респондентов. Такое же количество голосов отдано каткам. Еще 67 процентов путешественников планируют посетить различные мастер-классы для детей: это может быть, например, лепка из глины или изготовление елочных игрушек.
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