https://ria.ru/20221117/puteschestviya-1831974708.html

Названы самые популярные города для новогодних поездок с детьми

Названы самые популярные города для новогодних поездок с детьми - РИА Новости, 17.11.2022

Названы самые популярные города для новогодних поездок с детьми

Туристы, опрошенные онлайн сервисом, определили самые востребованные маршруты для поездок с детьми во время зимних каникул, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:07

2022-11-17T11:07

2022-11-17T11:07

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн сервисом, определили самые востребованные маршруты для поездок с детьми во время зимних каникул, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1856 пользователей и выяснили, что большинство (67 процентов) в новогодние праздники предпочитают путешествовать.Лучшим российским городом для этих целей назван Сочи — его выбрали 22 процента респондентов. Второе место занял Великий Устюг, который считают интересным направлением для отдыха с детьми 17 процентов клиентов сервиса, а третье — Москва, которую указали 14 процентов туристов.В пятерку самых популярных также вошли Санкт-Петербург с 13 процентами голосов и Карелия — с 11 процентами.Хорошим развлечением в поездке 91 процент родителей считают прогулки по украшенному городу и посещение шумных ярмарок. При этом ходить по музеям и выставкам готовы лишь девять процентов туристов.Новогодние представления и тематические концерты называют интересным вариантом проведения досуга 82 процента респондентов. Такое же количество голосов отдано каткам. Еще 67 процентов путешественников планируют посетить различные мастер-классы для детей: это может быть, например, лепка из глины или изготовление елочных игрушек.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

великий устюг

москва

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, великий устюг, москва, сочи, новый год, дети