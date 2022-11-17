Ракетные пуски КНДР приведут к усилению сдерживания, заявил МИД Южной Кореи
МИД Южной Кореи: ракетные пуски КНДР усилят ее сдерживание и ударят по безопасности
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Ракетные провокации Северной Кореи приведут к усилению сдерживания и сотрудничества в сфере безопасности в рамках альянса Южной Кореи и США и между США, Южной Кореей и Японией, а также ударят по безопасности самой КНДР, заявили в МИД Южной Кореи.
Представитель МИД Южной Кореи на брифинге заявил, что Сеул выражает "глубокое сожаление" в связи с тем, что КНДР вызывает повышение напряженности на Корейском полуострове своими пусками ракет и угрозой применения ядерного оружия, но, в то же время, пытается переложить ответственность за эту ситуацию вовне. Он отметил, что Пхеньян в этом году пустил уже 62 баллистические ракеты.
"Многочисленные незаконные ядерные и ракетные провокации Северной Кореи, явно нарушающие резолюции Совбеза ООН, приведут к усилению сдерживания и сотрудничества в сфере безопасности в рамках альянса Южной Кореи и США и между США, Южной Кореей и Японией. Подчеркиваю еще раз, что это в итоге лишь ударит по безопасности Северной Кореи и приведет к усилению ее международной изоляции", - заявил представитель МИД.
В четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи, а действия союзников только делают ситуацию на Корейском полуострове еще более нестабильной. Она отметила, что неоднократное проведение США и их союзниками крупномасштабных и "агрессивных" военных учений в регионе не только не "сдержало" КНДР, но и вызвало еще больший кризис безопасности, и подтолкнет Корейский полуостров к еще более непредсказуемой ситуации. После ее заявления КНДР пустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря.