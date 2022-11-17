12:12 17.11.2022 (обновлено: 12:13 17.11.2022)
Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов
Глава Приамурья Орлов: регион планирует довести объем переработки сои до 70 процентов
Уборка сои. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Приамурье ставит задачу довести объем переработки сои до 70%, сообщил глава области Василий Орлов.
По данным правительства региона, Орлов провел встречу с директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Романом Некрасовым и председателем Союза участников рынка картофеля и овощей Сергеем Лупёхиным.
"У нас в этом году хорошие результаты по сельскому хозяйству. Есть перспективы по переработке сои, ставим для себя задачу – перерабатывать до 70% сои. Есть потенциал, куда расти по картофелю и овощам. Активно двигается программа по комплексному развитию сельских территорий. Министерство сельского хозяйства России выделило нам более 1 миллиарда рублей на эту программу", - приводят власти слова Орлова.
Он отметил, что в регионе идет строительство жилья для работников агропромышленного комплекса – власти компенсируют аграриям по 20 тысяч рублей, затраченных на строительство одного квадратного метра.
Некрасов отметил, что в этом году Амурская область выросла в части растениеводства.
"Намолочено почти 400 тысяч тонн зерна, уже 1,608 миллиона тонн по сое - это будет исторический рекорд… Очень радует, что регион серьёзно взялся за выполнение поручений председателя правительства после его поездки в ДФО. Мы видим, что более 30 тысяч тонн картофеля уже на сегодня произведено. Это прирост почти 60% к уровню прошлого года. Очень неплохо сработали по овощам, на 70% превысили прошлогодний показатель", - отметил Некрасов.
В составе делегации Минсельхоза РФ - собственник крупнейшего в России завода – производителя органно-минеральных удобрений. Он планирует построить в Приамурье завод по производству удобрений. Губернатор отметил, что в области есть торфяные месторождения, и их можно использовать для производство минеральных удобрений. Орлов добавил, что так можно закрыть потребность всего Дальнего Востока.
Лупёхин предложил наладить в регионе переработку картофеля, так как рынок насыщен "сырым" картофелем. "Рядом Китай, который потребляет картофельные хлопья и чипсы. В этом направлении мы и будем разговаривать на встречах с амурскими фермерами", - сказал Лупёхин. Орлов отметил, что власти региона подумают над мерами поддержки.