https://ria.ru/20221117/priamure-1832164968.html

Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов

Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов - РИА Новости, 17.11.2022

Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов

Приамурье ставит задачу довести объем переработки сои до 70%, сообщил глава области Василий Орлов. РИА Новости, 17.11.2022

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2022-11-17T12:13

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

россия

амурская область

дальний восток

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Приамурье ставит задачу довести объем переработки сои до 70%, сообщил глава области Василий Орлов.По данным правительства региона, Орлов провел встречу с директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Романом Некрасовым и председателем Союза участников рынка картофеля и овощей Сергеем Лупёхиным."У нас в этом году хорошие результаты по сельскому хозяйству. Есть перспективы по переработке сои, ставим для себя задачу – перерабатывать до 70% сои. Есть потенциал, куда расти по картофелю и овощам. Активно двигается программа по комплексному развитию сельских территорий. Министерство сельского хозяйства России выделило нам более 1 миллиарда рублей на эту программу", - приводят власти слова Орлова.Он отметил, что в регионе идет строительство жилья для работников агропромышленного комплекса – власти компенсируют аграриям по 20 тысяч рублей, затраченных на строительство одного квадратного метра.Некрасов отметил, что в этом году Амурская область выросла в части растениеводства.В составе делегации Минсельхоза РФ - собственник крупнейшего в России завода – производителя органно-минеральных удобрений. Он планирует построить в Приамурье завод по производству удобрений. Губернатор отметил, что в области есть торфяные месторождения, и их можно использовать для производство минеральных удобрений. Орлов добавил, что так можно закрыть потребность всего Дальнего Востока.Лупёхин предложил наладить в регионе переработку картофеля, так как рынок насыщен "сырым" картофелем. "Рядом Китай, который потребляет картофельные хлопья и чипсы. В этом направлении мы и будем разговаривать на встречах с амурскими фермерами", - сказал Лупёхин. Орлов отметил, что власти региона подумают над мерами поддержки.

https://ria.ru/20221117/sportkompleks-1832102830.html

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амурская область

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, василий орлов (губернатор), россия, амурская область, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)