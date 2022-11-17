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Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов - РИА Новости, 17.11.2022
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Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов
Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов - РИА Новости, 17.11.2022
Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов
Приамурье ставит задачу довести объем переработки сои до 70%, сообщил глава области Василий Орлов. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:12
2022-11-17T12:13
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
россия
амурская область
дальний восток
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Приамурье ставит задачу довести объем переработки сои до 70%, сообщил глава области Василий Орлов.По данным правительства региона, Орлов провел встречу с директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Романом Некрасовым и председателем Союза участников рынка картофеля и овощей Сергеем Лупёхиным."У нас в этом году хорошие результаты по сельскому хозяйству. Есть перспективы по переработке сои, ставим для себя задачу – перерабатывать до 70% сои. Есть потенциал, куда расти по картофелю и овощам. Активно двигается программа по комплексному развитию сельских территорий. Министерство сельского хозяйства России выделило нам более 1 миллиарда рублей на эту программу", - приводят власти слова Орлова.Он отметил, что в регионе идет строительство жилья для работников агропромышленного комплекса – власти компенсируют аграриям по 20 тысяч рублей, затраченных на строительство одного квадратного метра.Некрасов отметил, что в этом году Амурская область выросла в части растениеводства.В составе делегации Минсельхоза РФ - собственник крупнейшего в России завода – производителя органно-минеральных удобрений. Он планирует построить в Приамурье завод по производству удобрений. Губернатор отметил, что в области есть торфяные месторождения, и их можно использовать для производство минеральных удобрений. Орлов добавил, что так можно закрыть потребность всего Дальнего Востока.Лупёхин предложил наладить в регионе переработку картофеля, так как рынок насыщен "сырым" картофелем. "Рядом Китай, который потребляет картофельные хлопья и чипсы. В этом направлении мы и будем разговаривать на встречах с амурскими фермерами", - сказал Лупёхин. Орлов отметил, что власти региона подумают над мерами поддержки.
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экономика, василий орлов (губернатор), россия, амурская область, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Россия, Амурская область, Дальний Восток, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
12:12 17.11.2022 (обновлено: 12:13 17.11.2022)
 
Приамурье хочет увеличить переработку сои до 70 процентов, заявил Орлов

Глава Приамурья Орлов: регион планирует довести объем переработки сои до 70 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка сои
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка сои. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Приамурье ставит задачу довести объем переработки сои до 70%, сообщил глава области Василий Орлов.
По данным правительства региона, Орлов провел встречу с директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Романом Некрасовым и председателем Союза участников рынка картофеля и овощей Сергеем Лупёхиным.
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"У нас в этом году хорошие результаты по сельскому хозяйству. Есть перспективы по переработке сои, ставим для себя задачу – перерабатывать до 70% сои. Есть потенциал, куда расти по картофелю и овощам. Активно двигается программа по комплексному развитию сельских территорий. Министерство сельского хозяйства России выделило нам более 1 миллиарда рублей на эту программу", - приводят власти слова Орлова.
Он отметил, что в регионе идет строительство жилья для работников агропромышленного комплекса – власти компенсируют аграриям по 20 тысяч рублей, затраченных на строительство одного квадратного метра.
Некрасов отметил, что в этом году Амурская область выросла в части растениеводства.
"Намолочено почти 400 тысяч тонн зерна, уже 1,608 миллиона тонн по сое - это будет исторический рекорд… Очень радует, что регион серьёзно взялся за выполнение поручений председателя правительства после его поездки в ДФО. Мы видим, что более 30 тысяч тонн картофеля уже на сегодня произведено. Это прирост почти 60% к уровню прошлого года. Очень неплохо сработали по овощам, на 70% превысили прошлогодний показатель", - отметил Некрасов.
В составе делегации Минсельхоза РФ - собственник крупнейшего в России завода – производителя органно-минеральных удобрений. Он планирует построить в Приамурье завод по производству удобрений. Губернатор отметил, что в области есть торфяные месторождения, и их можно использовать для производство минеральных удобрений. Орлов добавил, что так можно закрыть потребность всего Дальнего Востока.
Лупёхин предложил наладить в регионе переработку картофеля, так как рынок насыщен "сырым" картофелем. "Рядом Китай, который потребляет картофельные хлопья и чипсы. В этом направлении мы и будем разговаривать на встречах с амурскими фермерами", - сказал Лупёхин. Орлов отметил, что власти региона подумают над мерами поддержки.
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Амурская областьЭкономикаВасилий Орлов (губернатор)РоссияАмурская областьДальний ВостокМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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