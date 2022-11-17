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Отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше - РИА Новости, 17.11.2022
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Отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше - РИА Новости, 17.11.2022
Отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше
Пост в соцсетях, где житель польского города Лодзь предложил бесплатно отдать стиральную машину любому, но не украинцу, вызвал возмущение у историка Анджея... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:37
2022-11-17T12:42
в мире
польша
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пост в соцсетях, где житель польского города Лодзь предложил бесплатно отдать стиральную машину любому, но не украинцу, вызвал возмущение у историка Анджея Компы, пишет газета The New York Times.Компа просматривал группу, где люди бесплатно отдают ненужные вещи, и нашел пост, в котором один из местных жителей предлагал отдать бытовую технику. С пометкой "любому желающему, если он не украинец".Польский историк воспринял пост как "откровенную дискриминацию" по отношению к украинским беженцам. Под сообщением он опубликовал комментарий с вопросом, чем этот подход отличается от вывески "места только для белых" в общественном транспорте.В результате, некоторые согласились с Анджеем Компой, а другие пользователи поинтересовались, почему он сам не купил стиральную машину и не подарил ее беженцам. Позже первоначальный пост и комментарии под ним были удалены.Историк считает, что антиукраинские настроения появляются на фоне "агрессивного и крикливого меньшинства". При этом он признал, что польский народ устал и больше уделяет внимание своим проблемам из-за растущей инфляции.Мэр Лодзи Анна Здановская, в свою очередь, заявила, что в городе в отношении украинцев проявляют "доброту и великодушие". А виновниками скандала со стиральной машиной она назвала "людей, ищущих неприятности".Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона. Варшава также готовит базу для приема новой волны беженцев.Сегодня представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины. По его словам, Варшава с начала конфликта оказывает различную помощь Киеву.
https://ria.ru/20221116/bezhenka-1831804289.html
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в мире, польша, лодзь, украина
В мире, Польша, Лодзь, Украина
03:37 17.11.2022 (обновлено: 12:42 17.11.2022)
 
Отказ отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше

NYT: отказ бесплатно отдать стиральную машину украинцам вызвал скандал в Польше

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пост в соцсетях, где житель польского города Лодзь предложил бесплатно отдать стиральную машину любому, но не украинцу, вызвал возмущение у историка Анджея Компы, пишет газета The New York Times.
Компа просматривал группу, где люди бесплатно отдают ненужные вещи, и нашел пост, в котором один из местных жителей предлагал отдать бытовую технику. С пометкой "любому желающему, если он не украинец".
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Польский историк воспринял пост как "откровенную дискриминацию" по отношению к украинским беженцам. Под сообщением он опубликовал комментарий с вопросом, чем этот подход отличается от вывески "места только для белых" в общественном транспорте.
В результате, некоторые согласились с Анджеем Компой, а другие пользователи поинтересовались, почему он сам не купил стиральную машину и не подарил ее беженцам. Позже первоначальный пост и комментарии под ним были удалены.
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Историк считает, что антиукраинские настроения появляются на фоне "агрессивного и крикливого меньшинства". При этом он признал, что польский народ устал и больше уделяет внимание своим проблемам из-за растущей инфляции.
Мэр Лодзи Анна Здановская, в свою очередь, заявила, что в городе в отношении украинцев проявляют "доброту и великодушие". А виновниками скандала со стиральной машиной она назвала "людей, ищущих неприятности".
Из 7,7 миллиона граждан Украины, которые прибыли в Польшу с февраля, на территории республики остаются 1,3 миллиона. Варшава также готовит базу для приема новой волны беженцев.
Сегодня представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины. По его словам, Варшава с начала конфликта оказывает различную помощь Киеву.
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