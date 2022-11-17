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Представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины
Представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины
Ракетный инцидент не изменил настроя Польши на продолжение поддержки Украины в противостоянии с Россией, заявил представитель страны в ООН. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T01:29
2022-11-17T01:29
2022-11-17T01:29
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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Ракетный инцидент не изменил настроя Польши на продолжение поддержки Украины в противостоянии с Россией, заявил представитель страны в ООН.Польские власти признают, что причиной взрывов, унесших накануне жизни двух человек, стало падение украинских зенитных ракет, но вместе с остальными странами Запада возлагают ответственность за случившееся на действия России.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
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в мире, анджей дуда, польша, россия, украина, оон, нато, ситуация в днр и лнр, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Польша, Россия, Украина, ООН, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Инцидент с падением ракет в Польше
Представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины
Представитель Польши в ООН: ракетный инцидент не изменил настроя поддерживать Украину