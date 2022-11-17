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Представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины

Представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины - РИА Новости, 17.11.2022

Представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины

Ракетный инцидент не изменил настроя Польши на продолжение поддержки Украины в противостоянии с Россией, заявил представитель страны в ООН. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:29

2022-11-17T01:29

2022-11-17T01:29

в мире

анджей дуда

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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Ракетный инцидент не изменил настроя Польши на продолжение поддержки Украины в противостоянии с Россией, заявил представитель страны в ООН.Польские власти признают, что причиной взрывов, унесших накануне жизни двух человек, стало падение украинских зенитных ракет, но вместе с остальными странами Запада возлагают ответственность за случившееся на действия России.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html

польша

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украина

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