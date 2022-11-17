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Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2022
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Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов, заявил Песков
Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2022
Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов, заявил Песков
При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов и накачивания Украины вооружением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:55
2022-11-17T15:04
в мире
вашингтон (штат)
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов и накачивания Украины вооружением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины - накачивание Украины вооружениями и так далее. На все это при желании Вашингтон способен. Это единственное, что мы можем констатировать с абсолютной уверенностью", - сказал Песков журналистам в четверг.
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вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
14:55 17.11.2022 (обновлено: 15:04 17.11.2022)
 
Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов, заявил Песков

Песков: Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов и накачивания Киева оружием

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов и накачивания Украины вооружением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины - накачивание Украины вооружениями и так далее. На все это при желании Вашингтон способен. Это единственное, что мы можем констатировать с абсолютной уверенностью", - сказал Песков журналистам в четверг.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
 
В миреВашингтон (штат)УкраинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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