https://ria.ru/20221117/plan-1832215630.html

Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов, заявил Песков

Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2022

Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов, заявил Песков

При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов и накачивания Украины вооружением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:55

2022-11-17T14:55

2022-11-17T15:04

в мире

вашингтон (штат)

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов и накачивания Украины вооружением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."При желании Вашингтон способен отказаться от милитаристских планов в отношении Украины - накачивание Украины вооружениями и так далее. На все это при желании Вашингтон способен. Это единственное, что мы можем констатировать с абсолютной уверенностью", - сказал Песков журналистам в четверг.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

вашингтон (штат)

украина

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в мире, вашингтон (штат), украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента)