https://ria.ru/20221117/parfenov-1832220934.html

Дочь Леонида Парфенова вышла замуж

Дочь Леонида Парфенова вышла замуж - РИА Новости, 17.11.2022

Дочь Леонида Парфенова вышла замуж

Ведущий Леонид Парфенов выдал замуж дочь Марию в Израиле. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Девушка выложила кадры со свадьбы в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:24

2022-11-17T15:24

2022-11-17T15:24

шоубиз

леонид парфенов

тель-авив

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743563987_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_0b652549cf5ed66d31a794e9b614ec66.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущий Леонид Парфенов выдал замуж дочь Марию в Израиле. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Девушка выложила кадры со свадьбы в своей соцсети. На видео журналист вместе с женой Еленой Чекаловой проводил Марию в белом платье к алтарю. По еврейской традиции мать и отец передали дочь супругу. Зятем ведущего стал бизнесмен Михаил Мхитарян. Девушка впервые опубликовала фото с женихом в июне. В августе она сообщила о помолвке.Пользователи Сети поздравили пару в комментариях. Ранее Лолита уговорила супругов не разводиться на концерте в Красноярске. Они скрепили примирение поцелуем во время песни "Целуй до взрывов водородных".

https://ria.ru/20221116/presnyakov-1831940835.html

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

леонид парфенов, тель-авив, израиль