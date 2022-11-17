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Дочь Леонида Парфенова вышла замуж - РИА Новости, 17.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221117/parfenov-1832220934.html
Дочь Леонида Парфенова вышла замуж
Дочь Леонида Парфенова вышла замуж - РИА Новости, 17.11.2022
Дочь Леонида Парфенова вышла замуж
Ведущий Леонид Парфенов выдал замуж дочь Марию в Израиле. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Девушка выложила кадры со свадьбы в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:24
2022-11-17T15:24
шоубиз
леонид парфенов
тель-авив
израиль
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущий Леонид Парфенов выдал замуж дочь Марию в Израиле. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Девушка выложила кадры со свадьбы в своей соцсети. На видео журналист вместе с женой Еленой Чекаловой проводил Марию в белом платье к алтарю. По еврейской традиции мать и отец передали дочь супругу. Зятем ведущего стал бизнесмен Михаил Мхитарян. Девушка впервые опубликовала фото с женихом в июне. В августе она сообщила о помолвке.Пользователи Сети поздравили пару в комментариях. Ранее Лолита уговорила супругов не разводиться на концерте в Красноярске. Они скрепили примирение поцелуем во время песни "Целуй до взрывов водородных".
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леонид парфенов, тель-авив, израиль
Шоубиз, Леонид Парфенов, Тель-Авив, Израиль
15:24 17.11.2022
 
Дочь Леонида Парфенова вышла замуж

Дочь Леонида Парфенова вышла замуж в Израиле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТелеведущий Леонид Парфенов
Телеведущий Леонид Парфенов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущий Леонид Парфенов выдал замуж дочь Марию в Израиле. Торжество прошло в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Девушка выложила кадры со свадьбы в своей соцсети.
Скриншот публикации Марии Парфеновой в социальной сети
Скриншот публикации Марии Парфеновой в социальной сети
Скриншот публикации Марии Парфеновой в социальной сети
На видео журналист вместе с женой Еленой Чекаловой проводил Марию в белом платье к алтарю. По еврейской традиции мать и отец передали дочь супругу.
Зятем ведущего стал бизнесмен Михаил Мхитарян. Девушка впервые опубликовала фото с женихом в июне. В августе она сообщила о помолвке.
Пользователи Сети поздравили пару в комментариях.
"Будьте счастливы вместе! Наслаждайтесь каждым днем!", "Будьте счастливы всегда!", "Машенька, поздравляем вас с чудесным днем вашей жизни!", "Счастья!" – отреагировали подписчики.
Ранее Лолита уговорила супругов не разводиться на концерте в Красноярске. Они скрепили примирение поцелуем во время песни "Целуй до взрывов водородных".
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ШоубизЛеонид ПарфеновТель-АвивИзраиль
 
 
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